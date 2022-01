Galo: em chá revelação, Igor Rabello descobre que será pai de menino

O zagueiro Igor Rabello, do Galo, compartilhou com seus seguidores, neste domingo (9), o momento em que descobre o sexo do bebê que terá com sua esposa, Isadora Pontes. Em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais foi revelado que o primeiro filho do jogador é um menino.

Igor Rabello e Isadora Pontes anunciaram que esperavam o bebê em dezembro de 2021, em suas redes sociais.

Não perdoaram

Além da emoção que envolveu o momento da descoberta, outros dois fatos chamaram a atenção de torcedores do Atlético que acompanhavam a live pelo Instagram: a qualidade da internet e o encerramento da transmissão antes da revelação. No twitter, alguns torcedores brincaram com a situação.

Fofoqueiros da CAMTT entram em surto após Igor Rabello encerrar a live sem revelar o sexo do bebê. 🤡🤡🤡🤡 — HULK DO TRIPLETE 🏆 🏆🏆👑 (@DepreHulk) January 9, 2022

Igor Rabello encerrou o ao vivo antes de revelar o sexo do bebê 🤡 — Bárbara (@_babi1908) January 9, 2022

Fonte: O Tempo