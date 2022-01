Galo: Menin relembra jogo emocionante contra o Bahia e projeta 2022

A temporada de 2021 do Galo ficará na memória do torcedor atleticano e na história do futebol brasileiro. Para o mecenas do clube, Rubens Menin, das batalhas travadas pelo time até a conquista do triplete alvinegro, uma é especial: a virada contra o Bahia, em Salvador, válida pela 32ª rodada.

Na ocasião, o Galo precisava de uma vitória para levantar a taça de campeão brasileiro após 50 anos. Mas até os 20 minutos do primeiro tempo, o cenário era de um balde de água fria no torcedor.

“Estava em Salvador. Quando fez 2 a 0 falei: ‘nossa senhora!’. Eu vi que o time estava bacana, bonito. Então, esse jogo do Bahia vou guardar. Acho que vai ser meu jogo inesquecível por muitos anos”, diz Menin à TV Galo, na série.

O Galo conseguiu a virada com gols de Hulk, aos 27 minutos do segundo tempo, e Keno, aos 28 e aos 32. “Sou supersticioso, e não sai do campo enquanto o árbitro não apitou. O pessoal estava descendo para o vestiário. Eu falei:’ deixa ele apitar, porque vai que dá uma zebra. Nunca vi o Rafael (Menin) tão emocionado na minha vida”, relembra.

Vem mais em 2022?

“Esse ano de 2021 foi muito bacana para o Atlético, foi desafiador. Muita coisa para fazer. Agora, em 2022, estou otimista. Já tem estrutura montada, o time está mais organizado, gestão… acho que vamos estar na frente de 2021. Vamos entrar pra ganhar, quem sabe a gente leva mais um? É isso que a gente quer!”, afirmou.

Fonte: O Tempo