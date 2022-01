Galo: Zaracho lembra de jogo inesquecível em 2021

O meia argentino Matías Zaracho caiu nas graças da torcida do Atlético em 2021. Com assistências, gols e muitas participações, tanto ofensivas quanto defensivas, o jogador foi uma das principais peças do time montado por Cuca e que venceu o Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil. E, na série “Meu Jogo Marcante”, feita pelo clube, ele escolheu seu momento preferido no ano passado.

O jogador ressaltou que todos os jogos de 2021 foram marcantes, mas que sempre vai se recordar do jogo contra o Bragantino, que marcou a entrega da taça de campeão brasileiro ao Galo. “A festa, o troféu que levantamos…. terei isso sempre em mente”, disse.

“Conseguimos algo que o clube não conseguia há muito tempo e pude fazer um gol em nossa última partida em casa (pelo Brasileiro). Foi muito importante para mim e vai ficar guardado para sempre. Para mim, é um orgulho receber o carinho da torcida”, completou.

O Atlético venceu o Bragantino por 4 a 3 no Mineirão, no dia 5 de dezembro, e Zaracho fez o segundo gol do Galo, o de empate. Naquele momento, o Braga vencia por 2 a 1. Foi o último jogo do time em casa pelo Brasileirão. Na semana seguinte, o time começaria a decidir a Copa do Brasil.

