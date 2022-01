Jogador do Athletico-PR, que escapou de tragédia em Capitólio, agradece apoio

O meia Gustavo Braga, do time Sub-20 do Athletico-PR, escapou por pouco da tragédia no Lago de Furnas, em Capitólio. O jogador estava com amigos no local minutos antes da queda do paredão de rochas que atingiu quatro embarcações. Em suas redes sociais, ele agradeceu as mensagens de preocupação.

“Obrigado a todos pelas mensagens… estamos todos muito bem, graças à Deus”, disse o jogador em sua conta privada no Instagram.

Gustavo ainda republicou um agradecimento de sua mãe, Kelly Braga, que relatou o ocorrido.

“Estávamos minutos antes do acidente em cânions acontecer. Depois, fomos para outro lugar onde não havia sinal de internet, grande foi o livramento. Sem palavras, somente gratidão”, disse.

