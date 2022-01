Loja do América será ponto de coleta de doações para atingidos pelas chuvas

Em gesto de solidariedade às famílias vítimas das fortes chuvas que atingem Minas Gerais nas últimas semanas, o América cedeu a loja oficial do clube, no Boulevard Shopping, como ponto de recolhimento de doações. Os donativos serão distribuídos na capital e no interior do Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades.

Entre os principais produtos de doação, há necessidade de alimentos não perecíveis, água potável, colchões, roupas de cama e banho, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal. A loja do América está localizada na Avenida dos Andradas, 3000, no piso G1. O horário de funcionamento da Loja do América é de segunda a sábado, de 10h às 22h.

Fonte: O Tempo