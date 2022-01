Receitas com coco: veja como fazer bolo, pavê, chup-chup e mais

Coco é a cara dos países tropicais. Sua água é um poderoso refrescante, e a fruta está associada a receitas típicas, que a usam tanto como ingrediente ralado quanto após extração de seu leite.

Abaixo, separamos cinco receitas com o fruto do coqueiro. Veja como fazer cocada, bolo gelado de coco, pavê de abacaxi com coco, chup-chup (ou geladinho) de coco, além de um drink que é a cara do Caribe: a piña colada.

Bolo de coco gelado e cremoso: aprenda como fazer receita de liquidificador

Bolo de coco gelado

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de açúcar

2 ovos

½ xícara (chá) de leite

2 colheres cheias de manteiga ou margarina

1 xícara (chá) de farinha de trigo

½ colher (sopa) de fermento em pó

Calda

½ lata de leite condensado

200 mL de leite de coco

1 xícara de coco ralado (½ xícara para a calda e ½ para a decoração do bolo)

Como fazer

Em um liquidificador, bata o açúcar, os ovos, o leite e a manteiga. Reserve. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e acrescente a mistura líquida até formar uma massa homogênea. Por último, misture o fermento. Unte uma forma, coloque a massa e leve ao forno preaquecido por 30 a 40 minutos, a uma temperatura entre 180°C e 200°C.

Calda

Misture todos os ingredientes (não precisa levar ao fogo).

Montagem

Com o bolo ainda quente, despeje a calda por cima, polvilhe com o coco ralado e leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas. Sirva com uma bola de sorvete.

Veja mais: Receitas com chocolate: aprenda cinco opções com o doce para sobremesa ou lanche

Cocada cremosa: saiba como fazer o doce com leite condensado

Ingredientes da cocada cremosa:

1,185 kg de leite condensado

500 mL de leite integral

300 mL de creme de leite

1/2 colher (chá) de farinha de trigo

400 g de coco em flocos secos

Como fazer a cocada cremosa:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, a farinha de trigo e o coco. Mexa até engrossar. Espere ferver e mexa por mais cinco minutos. Assim que levantar ferfura, adicione o creme de leite. Espere esfriar e sirva.

Geladinho de coco: veja como fazer chup-chup cremoso com leite condensado

Chup-chup de coco

Ingredientes do chup-chup

1 litro de leite

1 lata de leite condensado

400 g de coco natural ralado

Como fazer o chup-chup

Bata tudo no liquidificador até ficar homogêneo. Coloque a mistura em saquinhos e armazene no congelador. Em duas horas, a receita estará pronta.

Receita de pavê de abacaxi com coco e biscoito de champanhe: veja como fazer

Pavê de abacaxi com coco

Ingredientes

1 abacaxi grande, cortado em cubos pequenos

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

2 xícaras (chá) de leite integral

2 colheres (sopa) de amido de milho

2 caixinhas de creme de leite

1 caixinha de leite condensado

½ dose de rum

250 g de biscoito champanhe

1 e ½ xícara (chá) de refrigerante de guaraná

½ coco ralado

Como fazer

Leve o abacaxi com o açúcar e a água para ferver em fogo médio e deixe cozinhar até ficar macio. Escorra bem e deixe esfriar. Se quiser, guarde a calda para outra preparação. Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite, acrescente o creme de leite e o leite condensado. Leve para cozinhar, mexendo sempre, até ficar com a consistência de mingau. Desligue o fogo, misture o rum e deixe esfriar. Molhe rapidamente os biscoitos no guaraná (não deixe encharcar demais, para que eles não fiquem muito moles) e faça uma camada na travessa que será levada à mesa. Por cima, distribua metade do creme e o abacaxi cozido. Faça outra camada de biscoitos molhados e distribua o restante do creme por cima. Cubra com um filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Quase na hora de servir, rale o coco e coloque por cima. Decore com motivos natalinos se desejar.

Leia também: Como fazer bolinho de chuva sequinho: aprenda receita simples

Piña Colada: veja receita de coquetel tradicional com rum e abacaxi

Piña Colada

Ingredientes

50 mL de rum branco

7 pedaços de abacaxi descascados e cortados em cubo

40 mL de leite de coco

2 colheres de chá de açúcar

Gelo a gosto



Como fazer

Em um liquidificador, coloque rum, abacaxi, leite de coco e açúcar. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, adicione gelo e bata novamente até ficar na consistência de “frozen”. Sirva em um copo alto e decorado com duas folhas da própria coroa do abacaxi.

O jornal O TEMPO publica semanalmente a série Como Fazer, com receitas deliciosas e fáceis. Você pode acompanhar no nosso portal, no canal no Youtube e no perfil no Instagram. Veja todas as receitas aqui.

Fonte: O Tempo