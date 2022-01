Rio Innovation Week começa nesta semana com 500 palestrantes

O Rio de Janeiro sediará a partir da próxima quinta-feira (13) um evento sobre inovação que deve reunir mil startups e 500 palestrantes no Jockey Club, na zona sul da capital. Chamado de Rio Innovation Week, o encontro vai até o dia 16 e contará com 190 expositores de diferentes áreas, como agronegócio, sustentabilidade, turismo e marketing. São esperados cerca de 40 mil visitantes e serão exigidos deles comprovante de vacinação contra covid-19 e o uso de máscaras.

Entre os palestrantes previstos na programação estão nomes de destaque internacional, como o co-fundador da Apple Steve Wozniak e o fundador do Grupo Virgin, Richard Branson, que vão participar remotamente.

Um dos temas abordados pelo evento será a inclusão. O espaço Impact Hub vai receber palestras de projetos como o Trans Garçonne, um programa de extensão universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que qualifica pessoas trans e dialoga com o mercado de Gastronomia.

A inclusão do jovem no mercado de trabalho por meio da tecnologia também estará no radar do evento, que contará ainda com a participação da primeira plataforma brasileira de ensino e inclusão de pessoas refugiadas e migrantes no mercado de trabalho de tecnologia, o Toti Diversidade.

O mercado de criptoarte e NFTs também marcará presença na Rio Innovation Week, e a programação inclui a exibição de obras de 12 artistas que trabalham com experiências ligadas à tecnologia, por meio de recursos como realidade aumentada.

Além das discussões sobre tecnologia e inovação, o evento terá atrações de entretenimento, como um time de robôs que vão desempenhar diferentes tarefas diante do público. Um robô de três metros de altura deve recepcionar os visitantes que comparecerem ao Jockey Club. Haverá ainda um robô que serve sorvete e outro que simula um adolescente, com expressões faciais e gestos.