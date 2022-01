Santos encerra primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O Santos derrotou a Ferroviária por 2 a 0 na noite deste domingo (9) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento.

O triunfo do Peixe veio graças a gols de Lucas Barbosa e Rwan Secco. Ao se classificar na primeira posição do Grupo 8, o Santos enfrenta na próxima fase o Chapadinha. Já a Ferroviária terminou na segunda posição com 6 pontos, e enfrenta o Nova Iguaçu na segunda fase.

O domingo também foi de classificação do Athletico-PR, que bateu o União São João por 2 a 0 no estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras. Com este resultado o Furacão passou para a segunda fase como primeiro colocado do Grupo 12.

O Athletico-PR abriu o placar, no primeiro tempo, com John Mercado. Já na etapa final, Dourado deu números finais ao confronto.

Outros resultados deste domingo:

Aparecidense 3 x 2 Petrolina

Taquarussú 0 x 7 Velo Clube

Chapadinha 1 x 1 Nova Iguaçu

União ABC 0 x 5 Novorizontino

Taubaté 0 x 2 Botafogo

Mixto 1 x 3 Castanhal-PA

Comercial 1 x 2 Criciúma

União de Iacanga 0 x 1 Santa Cruz

XV de Jaú 1 x 0 Grêmio

Falcon 2 x 1 São Carlos

São-Carlense 0 x 1 América-MG