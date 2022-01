Sevilla vence a 5ª seguida e fica a cinco pontos do líder Real Madrid no Espanho

O Sevilla é um sério candidato ao título do Campeonato Espanhol. No início da tarde deste domingo, conquistou a quinta vitória consecutiva ao derrotar o Getafe por 1 a 0, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória foi essencial para não deixar o Real Madrid disparar na liderança da competição. O time merengue tem 49 pontos, contra 44 do Sevilla, que ainda tem um jogo em haver. No sábado, o Real venceu o Valencia por 4 a 1.

O Sevilla teve o domínio do jogo e chegou a abrir o placar logo aos dez minutos, mas o lance acabou sendo anulado após o árbitro assinalar impedimento de Rafa Mir. Aos 22, o mesmo Rafa Mir achou um espaço dentro da área para colocar a bola novamente no fundo das redes, desta vez, o gol foi legal.

Antes do apito final, o Getafe também teve um gol anulado por impedimento de Jaime Mata. No segundo tempo, o Sevilla voltou a dominar o duelo, Rafa Mir fez mais um, mas o árbitro voltou a marcar posição irregular do jogador da equipe mandante.

Apesar da vantagem, o Sevilla continuou criando as principais oportunidades de gol, com Ivan Rakitic e Papu Gomez. O Getafe não teve forças para impedir o revés.

Ainda neste domingo, Real Vallecano ficou no empate por 1 a 1 com o Real Betis, no Vallecas. Apesar do tropeço, o time visitante continuou na terceira posição, com 34 pontos, contra 31 do seu adversário, em sétimo.

Fonte: O Tempo