Sistema de Meteorologia de MG emite alerta de chuvas intensas

Muitos municípios mineiros devem estar atentos para as chuvas que devem cair na noite deste domingo (9). O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) emitiu um alerta para chuvas volumosas em boa parte do Estado para as próximas 12 horas. De acordo com o órgão, estão previstas precipitações de 5mm/h a 40 mm/h nas seguintes mesorregiões: Metropolitana, Central, Noroeste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce e Campo das Vertentes.

“Os acumulados deverão variar de 30 – 50 mm nas cidades destas regiões até às 10 horas da manhã do dia 10 de janeiro. Ainda, deverão ocorrer pancadas localizadas de chuva torrencial com potencial para gerar acumulados de 50 mm em pouco tempo”, diz o Simge.

De acordo com o órgão, um bloqueio atmosférico do tipo ômega mantém um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis) posicionado sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, permitindo a canalização do fluxo de umidade da Amazônia com forte convergência e levantamento sobre Minas Gerais.

Fonte: O Tempo