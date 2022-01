Turnê ‘Buteco’, do cantor Gusttavo Lima, está mantida na capital

Ainda em recuperação, após testar positivo para o novo coronavírus, o cantor sertanejo Gusttavo Lima manteve agendada a turnê “Buteco” na cidade de Belo Horizonte. A apresentação está marcada para acontecer no dia 23 de abril, no Mineirão, na Pampulha, e a busca por convites está em alta.

Para se ter uma ideia, os convites para os espaços Sense e Embaixador já estão esgotados. Até a publicação desta matéria, estavam disponíveis apenas ingressos para Front Stage e Cadeira. Os ingressos estão à venda no site e no aplicativo Balada App (clique aqui).

Assintomático para a Covid-19, Gusttavo Lima está isolado. No entanto, segue cuidando dos seus animais, como galinhas e cachorros, e com os treinos em dia, conforme tem mostrado no Instagram. Nesse sábado (8), por meio das redes sociais, o músico prestou solidariedade às vítimas do desastre em Capitólio (MG). “Os meus mais sinceros sentimentos às vítimas e as demais pessoas envolvidas nessa tragédia”, publicou ele.

Fonte: O Tempo