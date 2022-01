América anuncia zagueiro destaque da segunda divisão do Mineiro

Gabriel Gomes, de 22 anos, é a terceira contratação do América para repor as saídas na zaga. O jogador terá vínculo por empréstimo junto ao Inter de Minas até o fim desta temporada.

Gabriel já iniciou os treinamentos no CT Lanna Drumond, participando do primeiro grupo que começou a pré-temporada comandado por Diogo Giacomini.

O jovem zagueiro iniciou sua carreira nas categorias de base do Itaboraí-RJ e Bangu-RJ. Em 2019, foi contratado pela Ponte Preta-SP, onde disputou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Paulista Sub-20.

Em 2020, voltou ao Bangu-RJ e recebeu a oportunidade de atuar na categoria profissional. O zagueiro disputou a Série D com o time carioca, sendo titular em grande parte da campanha. No ano passado, foi adquirido pelo Inter de Minas-MG, atuando com o time de Itaúna na segunda divisão do Campeonato Mineiro.

Ficha do jogador

Nome completo: Gabriel Gomes Ferreira

Data de nascimento: 23/8/1999

Local de nascimento: São Gonçalo (RJ)

Altura: 1,87 m

Clubes: Itaboraí-RJ (até 2018), Ponte Preta-SP (2019), Bangu-RJ (2018 e 2020) e Inter de Minas-MG (2021).

