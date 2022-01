América renova parceria com companhia de jogos

O América anunciou na tarde desta segunda-feira (10), a renovação de contrato de patrocínio com a Intralot, detentora da loteria online Kenominas. Será o terceiro ano de vínculo com o clube. A marca Keno Minas passa a ser exibida na barra da frente da camisa. Anteriormente, ocupava a barra das costas da camisa.

Para o diretor de Marketing e Negócios do América, Erley Lemos, o acordo com a Intralot é mais uma prova de reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos.

“É motivo de satisfação seguir mais um ano com a Intralot e perceber a evolução desta parceria que começou em 2020, passou pelo naming rights da TV Coelho, barra das costas da camisa e, agora, a Keno Minas estará na parte da frente do nosso uniforme. Esperamos ainda mais sucesso para as duas partes na temporada que está começando”, disse.

Fonte: O Tempo