América retoma as atividades com restante do grupo que ainda estava de férias

Com a presença dos cinco reforços contratados até agora, os jogadores do América que ainda estavam de férias retornaram ao trabalho nesta segunda-feira (10). Eles se juntaram aos 12 atletas que já treinavam no CT Lanna Drumond há alguns dias. As novidades para a temporada 2022 são os zagueiros Éder, Germán Conti e Gabriel Gomes, o meio-campo Índio Ramírez e o atacante Everaldo.

O técnico Marquinhos Santos e o auxiliar Edison Borges também retornaram e assumem a sequência da pré-temporada americana. Até então, os treinamentos estavam sendo orientados por Diogo Giacomini, auxiliar permanente.

O zagueiro Éder, ex-Atlético-GO, um dos novatos, demonstrou empolgação no seu primeiro dia no Lanna Drumond com os novos companheiros. Ele assinou contrato até o fim de 2024.

“Estou feliz por fazer parte desse grupo em um ano muito ambicioso para o América. No meu ponto de vista, a carreira de um jogador se baseia nisso: ambição e vontade de vencer. Então, essas nossas ideias bateram muito, tanto a minha pessoal quanto a do clube. Quero fazer parte de campanhas históricas e participar de uma Libertadores, a primeira da minha carreira. Estou convicto com a minha decisão e quero dar o melhor de mim em campo”, comentou o defensor de 26 anos.

Indefinições

Os atacantes Mauro Zárate e Fabrício Bruno ainda discutem a renovação contratual e não se reapresentaram ao técnico Marquinhos Santos. Os zagueiros Iago Maidana (pertence ao Atlético) e Léo (ex-Cruzeiro) foram especulados como possíveis reforços, mas a diretoria não comenta sobre o assunto.

Confira o grupo do América

Goleiros: Airton, Jori, Matheus Cavichioli e Robson.

Laterais-direito: Arthur, Eduardo e Patric.

Zagueiros: Éder, Gabriel Gomes, Germán Conti, Gustavo Marques, Lucas Kal e Zé Vitor.

Laterais-esquerdo: Carlos Junio, João Paulo, Marlon e Vitor Hugo.

Volantes: Flávio, Juninho, Juninho Valoura e Zé Ricardo.

Meias: Alê, Gustavo, Índio Ramírez e Rodriguinho.

Atacantes: Carlos Alberto, Everaldo, Felipe Azevedo, Kawê, Léo Passos, Orlando Berrío, Rodolfo e Yan Sasse.

Fonte: O Tempo