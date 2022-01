BBB 22: influenciadora digital Jade Picon está de malas prontas

Se nada mudar até o próximo dia 17, data em que o “Big Brother Brasil 22”, agora sob o comando de Tadeu Schmidt, vai estrear na telinha da Globo, Jade Picon deverá mesmo ser uma das confinadas do reality show. A informação ainda não foi confirmada pela emissora carioca, e o diretor Boninho detesta que os nomes vazem antes da hora pré-determinada por ele.

Nesse fim de semana, o nome de Jade Picon esteve entre os assuntos mais falados no Twitter. O motivo? A ida dela para o “BBB 22”. Para aumentar ainda mais o boato, no começo da tarde desta segunda-feira (10), a influenciadora publicou um story, em que aparece ao lado de várias malas no aeroporto, com a pergunta: “Vou fazer uma viagem, pra onde vocês acham que é?”. É claro que os fãs do reality show, assim como os admiradores de Jade, garantem que a “viagem” é para o programa.

Além de Jade, que fontes do Super Notícia garantem já ter assinado com a Rede Globo, porém sem a confirmação da assessoria da emissora carioca, outros nomes aparecem nas listas de possíveis confinados, como Naiara Azevedo, Camila Loures, Lucas Lucco, Tiago Abravanel, entre outros.

Fonte: O Tempo