Bombeiros acham os cinco corpos de família que sumiu após desviar da BR-040

O Corpo de Bombeiros confirmou que morreram os cinco ocupantes do veículo que estava desaparecido desde o último sábado (8). O carro com as vítimas foi soterrado após um deslizamento de terra, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os trabalhos de buscas se estenderam durante toda segunda-feira (10). Os óbitos foram confirmados pelo tenente Pedro Aihara, porta-voz da corporação. “As equipes continuam trabalhando na ocorrência nas imediações do Retiro do Chalé. Dentro do veículo estavam cinco pessoas que, infelizmente, não sobreviveram”, disse.

O grupo havia saído de Paula Cândido, na Zona da Mata Mineira, para o aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O carro foi visto pela última vez passando no posto de pedágio de Itabirito. “Segundo relatos, o motorista, devido à interdição da BR-040, teria pegado desvio para Retiro dos Chalés e foi atingido pela onda de terra”.

As vítimas eram integrantes da mesma família. O destino de quatro, dos cinco ocupantes, seria a cidade Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.

Geovane Vieira Ferreira – 42 anos

Henrique Alexandrino dos Santos – 41 anos

Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos – 40 anos

Vitor Cardoso Alexandrino Santos – 6 anos

Ana Alexandrino Santos – 3 anos

Investigação

A Polícia Civil esclareceu que o corpo da criança de 3 anos já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.

“Os outros três corpos, localizados dentro do veículo, estão sendo removidos”, destacou. A instituição ainda destacou que “vem atuando junto às demais forças de segurança apurando sobre o acidente que vitimou integrantes de uma mesma família”.

Uma equipe da #PCMG encontra-se na BR-040, altura do condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, atuando junto às demais forças de segurança apurando sobre o acidente que vitimou integrantes de uma mesma família, em um veículo Toyota, após o deslizamento de terra, no local. (+) pic.twitter.com/4rsdWnTfWG — Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) January 10, 2022

Fonte: O Tempo