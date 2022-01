Bombeiros confundiram roupas com corpo de menino soterrado em Brumadinho

Um emaranhado de roupas confundiu militares do Corpo de Bombeiros que participavam do resgate dos corpos da família que estava desaparecida desde o último sábado (8), após desvio para fugir do fechamento da BR-040. O carro com as vítimas, soterrado após um deslizamento de terra em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi localizado nesta segunda-feira (10) e, após um dia de buscas, quatro das cinco vítimas já foram encontradas.

Mais cedo, o a informação da localização dos cinco corpos chegou a ser confirmado pelo tenente Pedro Aihara, porta-voz da corporação. “As equipes continuam trabalhando na ocorrência nas imediações do Retiro do Chalé. Dentro do veículo estavam cinco pessoas que, infelizmente, não sobreviveram”, disse.

Entretanto, na noite desta segunda, a corporação voltou atrás e informou que, até o momento, foram localizadas somente quatro das vítimas, que já foram retiradas das ferragens do veículo e de sua imediação. Segue desaparecido o pequeno Vitor Cardoso Alexandrino Santos, de 6

“Devido à deformação avançada da carcaça do automóvel junto a pertences da família que se encontravam dentro do carro, o que aparentava se tratar de um possível corpo de criança, na verdade, era um emaranhado de roupas misturado à lama e outros resíduos, o que só foi confirmado após uma verificação mais minuciosa ao retalhar a estrutura metálica que envolvia tal conjunto de materiais.

As buscas continuam para localizar o menino”, detalhou, por nota, o Corpo de Bombeiros.

Família desviou caminho

O grupo havia saído de Paula Cândido, na Zona da Mata Mineira, para o aeroporto de Confins, também na região metropolitana de Belo Horizonte. O carro foi visto pela última vez passando no posto de pedágio de Itabirito. Segundo relatos, o motorista, devido à interdição da BR-040, teria pegado desvio para Retiro dos Chalés e foi atingido pela onda de terra.

As vítimas eram integrantes da mesma família. O destino de quatro, dos cinco ocupantes, seria a cidade Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.

Geovane Vieira Ferreira – 42 anos

Henrique Alexandrino dos Santos – 41 anos

Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos – 40 anos

Vitor Cardoso Alexandrino Santos – 6 anos (desaparecido)

Ana Alexandrino Santos – 3 anos

Investigação

A Polícia Civil esclareceu que o corpo da criança de 3 anos já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte .

“Os outros três corpos, localizados dentro do veículo, estão sendo removidos”, destacou. A instituição ainda destacou que “vem atuando junto às demais forças de segurança apurando sobre o acidente que vitimou integrantes de uma mesma família”.

Uma equipe da #PCMG encontra-se na BR-040, altura do condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, atuando junto às demais forças de segurança apurando sobre o acidente que vitimou integrantes de uma mesma família, em um veículo Toyota, após o deslizamento de terra, no local. (+) pic.twitter.com/4rsdWnTfWG — Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) January 10, 2022

Fonte: O Tempo