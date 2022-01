Caixa e Ministério da Cidadania detalham pagamento do PIS/Pasep 2022

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresentaram hoje (10) o calendário e o início de pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2022.

Barômetros Globais sinalizam melhora no início de 2022

O Barômetro Econômico Global Coincidente subiu 0,4 ponto em janeiro, para 108,7 pontos enquanto o Barômetro Econômico Global Antecedente avançou 3,6 pontos, para 100,9 pontos.

Mercado financeiro volta a diminuir previsão de crescimento em 2022

O mercado financeiro diminuiu mais uma vez a previsão para o crescimento da economia brasileira neste ano. As projeções constam do segundo boletim Focus de 2022, que aponta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,28%, ante os 0,36% projetado na primeira semana do ano.

*Matéria em atualização.