Capitólio: ‘Cenário de guerra’, diz mergulhador sobre impressão da tragédia

Um verdadeiro cenário de guerra. Essa é a realidade com que os mergulhadores se depararam quando chegaram à região dos cânions, em Capitólio, no Sul de Minas, minutos depois da tragédia que matou 10 pessoas.

A reportagem de O TEMPO conversou com o mergulhador Roberto Obvioslo, que participou diretamente das buscas ao lado dos bombeiros. Instrutor de mergulho desde 2010, ele tem uma empresa de turismo em São José da Barra, cidade ao lado de Capitólio.

“Assim que eu cheguei, a gente começou a ver o cenário. Era pesado. Um cenário que só consigo imaginar em uma guerra. As informações eram conflitantes. A gente não sabia quantas embarcações tinham nem quantas pessoas”, relembra Obvioslo.

De acordo com o mergulhador, a impressão inicial era de que o trabalho demoraria dias. Isso porque as características do lago após o acidente mudaram completamente após a queda das rochas.

“A região onde houve o acidente varia com uma profundidade de quatro a oito metros. (Depois do acidente) ficou tudo igual. A princípio, a gente achou que estava todo mundo enterrado. Nas buscas, a gente começou a achar os (segmentos) dos corpos“, explica Roberto.

De acordo com o mergulhador, as buscas agora estão interrompidas. Isso porque as autoridades já identificaram todas as 10 vítimas da catástrofe.

Todas elas ocupavam a mesma lancha, de nome “Jesus”. Os ocupantes, com exceção do piloto, eram amigos entre si, separados por duas famílias e outras pessoas próximas.

Fonte: O Tempo