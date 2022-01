Capitólio: ‘prestativos e de bom coração’ diz parente sobre família que morreu

“Uma família de bom coração que ajudava a todos”, foi assim que um familiar definiu os tios Sebastião Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, a tia Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, os primos Geovany Teixeira da Silva, 38 anos, que estava com o filho Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos e o outro primo Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 anos.

Conheça todas as vítimas da tragédia e veja fotos

A família estava na lancha escrita Jesus que foi atingida pela rocha que se desprendeu no cânion do Lago de Furnas. Sebastião e Marlene eram casados e Geovany Silva era filho do casal. Na embarcação estava também Geovany Gabriel, neto do casal e Tiago, sobrinho de Marlene e Sebastião.

De acordo com Jhonny, Sebastião era militar da reserva e o primo Geovany trabalhava como motorista de caminhão. As mortes deixaram um rombo na cidade de Serrania, também no Sul de Minas, onde a família será enterrada, no ginásio da cidade. Exceto Tiago que vai ser enterrado em São José da Barra.

Mulher perdeu os pais e irmãos

Sebastião e Marlene, deixaram mais uma filha, que está grávida de dois meses. O casal tinha três filhos, um deles já tinha morrido, o outro era Geovany que morreu na embarcação. A terceira era a filha, a única que restou da família

“A família está toda arrasada com essa tragédia. Todos eles eram pessoas de um coração excelente. Foi inimaginável e muito doloroso o que aconteceu. Agora é dar apoio para minha prima”, disse se referindo a mulher que perdeu pai, mãe e irmão na tragédia.

Família tinha chegado em São José da Barra um dia antes da tragédia

Sebastião e a família tinham chegado ao Sul de Minas um dia antes da tragédia. Sebastião já tinha morado em Capitólio e a família tinha costume de fazer esses passeios de barco. Eles devia passar o fim de semana em Capitólio.

Os outros integrantes da embarcação eram a namorada da Geovany, a filha e o genro dela. Além de um amigo da família.



Fonte: O Tempo