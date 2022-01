Cemig anuncia abertura gradual de comportas em Três Marias após chuvas em MG

Diante das fortes chuvas que vêm atingindo Minas Gerais nos últimos dias, a Cemig anunciou nesta segunda-feira (10) que fará a abertura gradual, a partir da próxima quarta-feira (12), das comportas da Usina Hidrelétrica (UHE) de Três Marias, na região Central do Estado.

Ainda conforme a companhia energética, na bacia do rio São Francisco, que alimenta a barragem, foram observadas vazões elevadas em diversos afluentes, como os rios Pará, Paraopeba e das Velhas, que geraram inundações em vários municípios.

“As afluências (vazões que entram) ao reservatório no dia de hoje (10/01), já atingem patamares superiores a 5.000 m³/s, com a perspectiva de atingirem 8.000 m³/s já na próxima quarta-feira. Ainda no dia de hoje, a vazão liberada na usina já foi ampliada para 850 m³/s, pela maximização da geração de energia na usina”, informou a Cemig.

Diante do aumento repentino no nível do reservatório, a empresa passará a aumentar o vertimento pelas comportas a partir da próxima quarta, conforme alinhado nesta segunda junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Confira o calendário para o aumento da vazão nas comportas:

12/01/2022, quarta-feira: abertura das comportas com 500 m³/s às 8h00, totalizando 1.350 m³/s de defluência;

13/01/2022, quinta-feira: ampliação do vertimento para 850 m³/s às 8h00, totalizando 1.700 m³/s de defluência;

14/01/2022, sexta-feira: ampliação do vertimento para 1.400 m³/s às 8h00, totalizando 2.250 m³/s de defluência.

Abertura pode elevar nível do rio em algumas cidades

O rio São Francisco ainda recebe afluentes significativos ao longo de seu curso, como o rio Urucuia, o rio das Velhas e o rio Paracatu. Todos eles já vivenciaram grandes efeitos decorrentes das chuvas recentes, que inundaram municípios como São Romão, São Francisco e Januária.

Estas cidades, que apresentaram queda no nível da água nesta segunda, poderão ser atingidas pelo aumento do nível do rio a partir da semana que vem, tempo de viagem da água entre a usina e a região.

“Dado o montante necessário a ser liberado pelo reservatório, é provável que os níveis nessas cidades voltem a subir ao longo do início da semana seguinte”, alerta a Cemig.

Medida não era adotada desde 2020

Ainda conforme a Cemig, a abertura das comportas do reservatório em Três Marias não ocorria desde 2020. Entretanto, mesmo com a medida, a tendência é que o armazenamento siga aumentando até o final de janeiro.

Por isso, a condição de operação do reservatório segue sendo monitorada e novas ampliações nas comportas poderão ser adotadas, de acordo com a vazão dos rios que a alimentam.

Nos últimos dias, o rio Abaeté, que deságua no rio São Francisco após a barragem, elevou o nível do corpo d’água, levando à evacuação das ilhas fluviais no município de Pirapora. Por isso, a Cemig aproveita a queda das vazões deste rio para elevar o vertimento da usina sem agravar a situação na região.

