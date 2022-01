Chuva leva à suspensão das buscas por vítimas de barragem em Brumadinho

As buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão interrompidas temporariamente a partir desta terça-feira (11), de acordo com o Corpo de Bombeiros. Seis pessoas continuam desaparecidas e outras 264 já foram identificadas.

Segundo a corporação, a suspensão acontece devido ao alagamento das frentes de trabalho, interdição da cava e bloqueio das vias de acesso ao local. Por isso, será preciso aguardar a redução das chuvas para que uma nova avaliação das condições de trabalho dos militares seja feita e permita a retomada das buscas.

A reportagem de O TEMPO teve acesso a um documento encaminhado pelos bombeiros à Comissão dos Não-Encontrados. No texto, os militares explicam que os trabalhos já haviam sido interrompidos desde a última sexta-feira (7) em consequência das chuvas.

Nesta segunda-feira (10) pela manhã foi realizada uma reunião entre os comandantes da operação e diretores da Vale, mineradora responsável pela mina.

“Irá permanecer no local uma equipe com quatro militares para monitoramento dos trabalhos de restauração do cenário na Zona Quente. Tal equipe irá compor relatório diário que subsidiarão o Comando no estabelecimento da data de retorno das atividades de busca”, finaliza o documento.

