Cruzeiro: Ronaldo Fenômeno chega a BH nesta terça-feira (11) para apresentação

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno é aguardado nesta terça-feira (11), em Belo Horizonte, para a apresentação oficial como novo dono do Cruzeiro SAF. Está prevista uma coletiva com os jornalistas, além de um bate-papo com os sócios-torcedores da categoria Diamante, a partir das 12h. Inicialmente, o encontro ocorreria no último 2 de janeiro, data de aniversário de 101 anos da Raposa, mas ele informou ter contraído Covid-19 e cancelou o evento.

O anúncio da venda de 90% das ações do clube estrelado foi feito em 18 de dezembro. A notícia agitou o noticiário no Brasil e mundo afora, mas, até então, pouco se sabe sobre como será a gestão.

O grupo de Ronaldo começou a trabalhar na Toca II no último 4 de janeiro, data da representação dos jogadores. As primeiras ações da gestã, porém, o geraram instatisfação em parte da torcida. Primeiramente, porque Alexandre Mattos, que já vinha trabalhando nas contratações para esta temporada, não foi o escolhido para ocupar o cargo de diretor de futebol. Em seu lugar, chegou Pedro Martins. O segundo ato foi o rompimento com o técnico Vanderlei Luxemburgo. A permanência dele havia sido anunciada em novembro, mas ele foi preterido. Para comandar a Raposa, chegou Paulo Pezzolano, um jovem e desconhecido treinador.

Contudo, nada se comparou à primeira crise entre os donos do Cruzeiro SAF e a torcida, como dispensa do goleiro Fábio. Titular absoluto desde 2005 e principal ídolo da China Azul.

Papo 5 Estrelas com Ronaldo

Conforme divulgado pelo Cruzeiro, o sócio-torcedor categoria Diamante deve proceder da seguinte forma para participar do bate-papo com Ronaldo:

“Você, Sócio Diamante, tem um encontro especial marcado com o Ronaldo nesta 3ª feira, às 12h. Os próximos passos do Cruzeiro, a evolução do Sócio 5 Estrelas e outros assuntos serão abordados.

Para garantir a saúde de todos os participantes desta ação, será disponibilizada a testagem gratuita de COVID-19 na entrada do evento, que será às 11h.

Necessário confirmação da presença ainda nesta 2ª feira, 10/1/22, 19h”.

Fonte: O Tempo