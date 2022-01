Deolane Bezerra diz que não beijou ninguém após morte de MC Kevin

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, 34, falou sobre sua vida amorosa após a morte do cantor MC Kevin (1998-2021), e revelou que não beijou ninguém após a partida de seu noivo. Ela esteve no programa Hora do Faro (Record) neste domingo (9).

“Ainda não [beijei]. Faz sete meses. Acho que é algo que vai ter que ser assim, muito natural e não porque as pessoas querem. Uma hora aparece um abençoado. Não é que eu não queira alguém, que esteja fechada, é que não apareceu ninguém que tocasse ainda”, explicou ela.

Deolane ainda afirma que, mesmo comparecendo a festas e grandes eventos, não costuma ficar com ninguém “no primeiro contato”. “Na Farofa da GKay, muita gente ficava nos comentários: ‘Nossa, estou só pelo beijo da doutora, estou só esperando'”, disse. “Agora acho que estou mais retraída ainda.”

A advogada e o cantor estavam juntos há pouco mais de um ano, mas nunca chegaram a casar oficialmente. Os dois realizaram uma cerimônia de noivado em Tulum, no México, pouco tempo antes da morte do funkeiro, que caiu do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Na última quarta-feira (5), a influenciadora digital compartilhou nos stories do Instagram as 53 multas de trânsito que recebeu pelos Correios. Na ocasião, ela disse que vai descontar do salário do seu motorista particular.

No vídeo , Deolane espalha as multas em uma mesa e diz: “Gente do céu! Aí, Jader, vai ser descontado. Gente, meu Deus, tem quantas multas aqui? Cinquenta?”, perguntou a advogada.” Em seguida, ela diz que todas as multas de trânsito estão em nome do motorista. “Só para começar o ano bem.”

