Dwyane Wade vira um dos donos de time de futebol dos Estados Unidos

A ex-estrela da NBA Dwyane Wade anunciou, na semana passada, que se tornou um dos donos do Real Salt Lake, que disputa a MLS -principal liga de futebol dos Estados Unidos. Ele irá administrar o clube ao lado do empresário David Blitzer e executivos do Smith Entertainment Group.

“Animado por estar entrando no mundo do futebol e fazer parte do Real Salt Lake ao lado dos meus parceiros da Smith Entertainment Group e Ryan Sweeney”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

Wade já tinha negócios em Salt Lake City, capital do estado de Utah, como parte das ações do Utah Jazz, da NBA.

Em agosto de 2020, Dell Loy Hansen, antigo proprietário do Real Salt Lake, colocou o clube a venda após se envolver em uma polêmica por comentários racistas.

Dwyane Wade não é o único nome famoso da NBA que é acionista de um clube de futebol. LeBron James, do Los Angeles Lakers, investe no Liverpool.

