‘Emily in Paris’ é renovada para mais duas temporadas pela Netflix

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (10) que encomendou duas novas temporadas de “Emily in Paris”. Assim, a série estrelada pela atriz Lily Collins tem confirmadas a terceira e a quarta temporadas pela plataforma de streaming.

A segunda temporada da série foi lançada no dia 22 de dezembro. Entre 27 de dezembro e 2 de janeiro (último dado disponível), ficou no Top 10 de 94 países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. Ela aparece na primeira posição do ranking em diversos países europeus, africanos, asiáticos e na Austrália.

No mesmo período, ela aparece na terceira posição no ranking global em número de horas consumidas pelo público, atrás apenas da 4ª temporada de “Cobra Kai” e da 2ª temporada de “The Witcher”. Com o lançamento dos novos episódios, a 1ª temporada de “Emily in Paris” também voltou ao ranking global, na 6ª posição.

A série é uma comédia romântica centrada em Emily, vivida por Collins, que é uma jovem que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando consegue inesperadamente uma vaga de trabalho em Paris. A trama mostra as situações vividas pela personagem no novo país.

A produção, criada por Darren Star (o mesmo de “Sex and the City”, “Barrados no Baile” e “Melrose Place”) estreou em outubro de 2020 e fez sucesso com o público. Apesar de não ser unanimidade entre a crítica, a série recebeu duas indicações ao Emmy, sendo uma delas de melhor série de comédia.

Fonte: O Tempo