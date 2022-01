Empresário da youtuber Camila Loures está animado para o BBB 22

Camila Loures, de 26 anos, vai mesmo para o “BBB 22”? A pergunta que não quer calar, nesta segunda-feira (10), ganhou ainda mais força depois que o empresário da youtuber mineira, Júnior César, publicou um vídeo no Instagram. “O ano de 2022 já está a todo vapor aqui no escritório. Todas as áreas atuantes. Que Deus abençõe a nossa segunda semana do ano. E que loucura, hein?! Quase um ano já de ‘Big Brother’, de todo aquele turbilhão que nós vivemos , disse ele, dando a entender que a Brasilera Digital, sua empresa, mais uma vez estará focada no programa da Globo, agora sob o comando de Tadeu Schmidt.

No ano passado, Júnior César teve muito trabalho por conta do reality show. É que a influenciadora Viih Tube, que esteve na casa mais vigiada do país, já era uma de suas clientes. “Aqui está o motivo dos meus cabelos brancos no último ano”, escreveu Júnior César, na sequência de vídeos, em que mostra Viih Tube. Nas imagens, os dois aparecem animados com o “BBB 22”.

Procurado pelo Super Notícia, Júnior, até a publicação desta matéria, não havia respondido sobre a ida da youtuber Camila Loures para o “BBB 22”. A Rede Globo também não se manisfetou sobre o boato. Até o dia 17, data em que o reality show vai invadir a telinha, a resposta para a pergunta feita no começo deste texto seguirá no ar, e os fãs do programa ansiosos.

Fonte: O Tempo