Ex-BBB Paulinha Leite cita sorte e dá dicas após ganhar 56 vezes na loteria

Para a ex-BBB Paulinha Leite, 35, sorte é uma palavra muito presente em seu vocabulário. A influenciadora virou notícia após ganhar 16 quadras na Mega da Virada, através de sua empresa de bolões, mas seu bom desempenho nas apostas não para por aí. “Me considero muito sortuda, não posso negar”, afirma.

Ela conta que sozinha já chegou a ganhar 56 prêmios, de mais de R$ 1.000, totalizando cerca de R$ 2 milhões. “Invisto no setor imobiliário”, conta ela sobre o destino do montante recebido pelos jogos. “Agora, com as [apostas] da empresa não faço ideia, nunca parei para contar. São muitas premiações”, completa em entrevista ao F5.

Paulinha participou da 11ª edição do Big Brother Brasil (Globo) e também relembra que ganhou muitos prêmios de sorte na casa mais vigiada do Brasil. “Tudo o que tinha de sorte na minha edição eu ganhei”, diz ela que conta ter recebido três motos, um apartamento e um ano de relógios e óculos. “Quando saí do Big Brother inclusive, comprei uma raspadinha e ganhei.”

A empresária diz que uma dica para quem gosta de apostar é “jogar acreditando [que vai ganhar]”, espantando os sentimentos negativos de que já perdeu. Ela afirma que não é fácil e revela que também já perdeu diversas vezes após apostar, mas que pratica “a lei da atração e acredito muito nela”.

A ex-BBB ainda conta que sua empresa, chamada Unindo Sonhos, surgiu devido a seus seguidores do Instagram. Ela costumava dar números para que os internautas pudessem jogar e após algumas vitórias, muitos pediram que ela fizesse um bolão com todos. “Eu tive um sonho de como eu poderia fazer, então criei um Instagram para separar”, completa.

Paulinha diz que pensou em fazer dois jogos, e relembra esperar cerca de 400 pessoas para organizar os bolões. “[Mas] a procura foi bem maior do que eu esperava, e no primeiro sorteio a gente ganhou”, conta. Atualmente, a empresa tem pouco mais de um ano e já distribuiu R$ 8,4 milhões aos seus apostadores.

BBB 22

Após 11 edições de sua participação, Paulinha diz que ainda é fanática pelo Big Brother e que com certeza irá acompanhar a nova temporada do reality show, que marca a estreia de Tadeu Schmidt, 47, na apresentação. “Quando começa eu fico dividida entre fazer as coisas e assistir ao programa.”

O BBB 22 repete a dinâmica de trazer anônimos e famosos para serem confinados na casa, e também chega com algumas novidades na dinâmica do jogo e na estrutura do programa, como a estreia de Dani Calabresa no CAT BBB e de Paulo Vieira no novo quadro Big Terapia.

Ela conta que na edição de 2021 torceu pela campeã Juliette Freire, 32, desde o início e que, agora, está com altas expectativas para o elenco, em especial dos famosos. “Acho que vão ter pessoas que a gente nem imagina”, completa a ex-BBB, que foi a 13ª eliminada de sua edição, com 63% dos votos do público.

Por fim, Paulinha deixa uma dica para os anônimos que sonham em entrar na casa mais vigiada do Brasil, direcionada para a gravação do vídeo das entrevistas. “Sabe quando você ouve uma pessoa contar uma história e por algum motivo ela não continua e você fica com aquilo na cabeça, querendo saber o final? Faça um vídeo que dê essa sensação.”

