Fernando Meirelles diz que, apesar de estigma, maconha faz menos mal que álcool

Depois de fazer um exercício de futurologia ao mostrar como seria o Brasil após a legalização da maconha, e levantar diversas reflexões sobre o tema, a segunda temporada de “Pico da Neblina” vai aprofundar os conflitos de seus personagens. Dirigida por Quico Meirelles, a trama da HBO Max ainda não tem data de estreia.

No fim da primeira safra, a venda de maconha em lojas é tão natural como comprar um pão na padaria, com direito a fila de clientes. Até o temido CD (Dexter), líder do tráfico de drogas de uma favela de São Paulo, adere àquela tendência e se apodera dos negócios que os amigos Biriba (Luís Navarro) e Vini (Daniel Furlan) tanto lutaram para construir.

Pai de Quico, Fernando Meirelles, diretor de “Cidade de Deus” e sócio da O2, que produz a série, afirma em entrevista à reportagem que “Pico da Neblina” consegue dissipar a ideia da maconha como uma droga perigosa. “Ela é muito menos nociva que o álcool, incomparavelmente, mas tem essa carga né, um estigma.”

A série trata o consumo da maconha sem rótulos e como algo que faz parte do dia a dia, segundo ele. “Se você toma um vinho no jantar é normal, mas se você fuma um baseado é marginalizado”, diz Meirelles. “A trama acaba normalizando o consumo, que não é aquela coisa cheia de bandidos. São pessoas normais, famílias.”

Para Meirelles, atualmente no Brasil há uma bancada conservadora no Congresso que acredita que a maconha é uma droga terrível que vai levar à cocaína. Ele defende os benefícios da legalização ao citar a personagem Suzette Tortoriello (Maria Zilda Bethlem), a mãe de Vini, mulher rica da alta sociedade paulistana que, na trama, usa a maconha para aliviar as dores causadas por um câncer

“Maconha medicinal já foi aprovada. O Brasil está andando aos poucos. Mas [a maconha] ainda vai ser legalizada no país, inexoravelmente, queira o pastor ou não. Só está mais demorada porque esse Congresso retrógrado ainda tem uma bancada evangélica forte. Mas eles passarão”, diz Meirelles.

Para Quico, a série tem a virtude de mostrar essa realidade proposta em “Pico da Neblina” para as pessoas conhecerem o assunto e desmistificar o tema. “A segunda temporada vai mais fundo, ainda, na questão do racismo e da segregação no Brasil. E os dramas dos personagens, que têm muito mais a perder, vão ser aprofundados.”

Intérprete de Biriba, Luís Navarro, da novela “Pega Pega” (Globo), também é a favor da legalização e cita uma fala de seu personagem na primeira temporada, quando alguém lhe pergunta o que mudou com a liberação da maconha.

“Biriba responde que o negro, nessa nova dinâmica, não vai ser preso por causa de um baseado no bolso. Eu, Luís, tenho amigos negros que foram presos recentemente porque estavam portando maconha e ficaram encarcerados por quatro meses”, afirma o ator. Segundo ele, isso não acontece na porta de uma universidade cara.

“A legalização já existe, mas ela é classista.”

Navarro conta que nasceu na Cohab 1, em Artur Alvim (zona leste de São Paulo), e enxerga muitas semelhanças entre ele e Biriba. “Somos da zona leste, ele é um cara sonhador que pensa no melhor para a família. Me identifico muito com ele e aprendo nessas questões de batalhar e não esperar por ninguém.”

Biriba, para Navarro, é um herói brasileiro, “principalmente na quebrada em que ele mora”. O ator lembra que seu personagem consegue chegar aos 30 anos de idade, ao contrário de muitos jovens pobres e negros que acabam se envolvendo com o tráfico e morrem, segundo ele, com média de 25 anos.

“Mas Biriba é um cara diferenciado. O arco dele na série é tentar fugir do crime, que é o que ele mais quer na vida, porque ele carrega esse peso de parecer com o pai [que era criminoso]. Só que dentro da nova temporada ele vai descobrindo mais camadas sobre o pai e o que de fato ele herdou dele.”

Mas Biriba está tenso e depressivo na nova safra, segundo Navarro. Pela densidade que seu personagem carrega, o ator começou a fazer terapia. “Vivo mais o Biriba do que o Luís, são 12 horas de set todo dia. É um personagem muito denso, com muitos problemas para resolver, é bem complexo. Então as pessoas vão esperar muito mais do Biriba nesta temporada.”

Daniel Furlan, intérprete de ​Vini, adianta que na segunda temporada o público pode esperar muita provação, humilhação e redenção de seu personagem. E a amizade com Biriba, apesar de genuína, segundo ele, vai passar por mais provações.

“Tem algumas tensões e mágoas com as quais eles vão se deparar de novo, coisas mal resolvidas na primeira temporada, porque eles têm um interesse em comum, que é o sucesso da loja. Só que o negócio deles está recomeçando de forma bem delicada, com a participação do CD.”

Outro personagem que dá uma reviravolta na primeira temporada é justamente o temido traficante Cláudio Dias, o CD, que descobre ter uma filha com uma antiga paixão da comunidade.

“Humanizou o cara né. Todos nós somos seres humanos, até o cara mais durão. Algo ali pega ele pelo coração [na primeira temporada]. Estou bem feliz com essa reviravolta na história ”, afirma o rapper Dexter, que tem se destacado tanto no papel de CD que ganhou mais espaço na nova temporada.

Dexter afirma que seu personagem, assim como ele, sofreu dentro da prisão . “Agora ele quer amar demais essa família. No fundo, ele é um cara batalhador, guerreiro, que passou pelo inferno. É a minha história, temos uma semelhança gigantesca. Eu também já fui preso, conheço o sistema carcerário de dentro, conheço essa engrenagem e a cabeça de quem ganha com seres humanos presos”, afirma ele, que já foi preso por assalto à mão armada (157).

“Só não fui traficante como o CD, mas já andei muito nesse mundo paralelo da ilegalidade, por isso fui preso, inclusive. A [minha] intenção não era a mesma do CD, mas ambos cometeram crimes”, afirma Dexter. “Mas CD também é vítima de uma sociedade hipócrita, onde um cara que não teve a oportunidade de estudar, de trilhar uma caminhada diferenciada. Mas ele não se acomodou com essas mazelas e foi em busca de viver uma vida bem vivida só que, infelizmente, por meio da ilegalidade.”

