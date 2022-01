Gusttavo Lima divulga telefone em música e é processado por mulher com número

O cantor Gusttavo Lima, 32, tem feito bastante sucesso com a música “Bloqueado”, cujo clipe no YouTube já conta com mais de 26 milhões de visualizações. Porém, ele também tem de lidar com uma dor de cabeça por causa do single.

Uma mulher entrou na Justiça contra o cantor por um motivo inusitado. É que o número de telefone que Lima canta na música coincidentemente é o mesmo da autora do processo. Agora, ela pede que ele mude a letra e uma indenização de R$ 105 mil por relatar sofrer com trotes e importunações.

A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmada pela reportagem com o Tribunal de Justiça de São Paulo . O processo tramita na 24ª Vara Cível desde dezembro. Procurado, Gusttavo Lima ainda não havia respondido oficialmente por meio de sua assessoria. A música não é composta por ele.

Em dezembro de 2021, Lima retomou seus shows em São Paulo no Festival Buteco. O evento levou cerca de 35 mil fãs de sertanejo ao Allianz Parque. Isso porque o evento, que ocorria desde 2018 até ser interrompido na pandemia, virou um dos maiores do gênero musical. Na internet , a transmissão ao vivo no canal do cantor no YouTube chegou a atingir mais de 103 mil espectadores.

Criado em 2018, o evento ficou em pausa durante a pandemia, mas retornou com a força de um público que quer, mais do que tudo, deixar a pandemia para trás. O desejo é claro tanto verbalmente –com mensagens no palco para “todos se vacinarem logo” para “seguirmos em frente”–, quanto no comportamento, com a quase absoluta ausência de máscaras na multidão (as duas doses da vacina contra a Covid-19 foram exigidas na entrada).

“A nossa volta está sendo gradativa, de estado por estado”, comentou ele com os jornalistas presentes, antes de subir ao palco na ocasião. “Parece que a gente começou do zero. Porque quando você já tinha uma carreira grande, se apresentando todo fim de semana e de repente para de cantar, tem até que recuperar o condicionamento físico”, disse.

No último mês de novembro, ele e Andressa Suita colocaram à venda a casa de 590 metros quadrados de área construída que possuem no condomínio Alphaville Flamboyant, em Goiânia. No site da imobiliária, o imóvel é anunciado por R$ 8,5 milhões.

O site F5 apurou que a mansão não era usada há tempos pela família e, por isso, eles resolveram vendê-la. O casal e os dois filhos, Gabriel e Samuel, se dividem entre a fazenda e o apartamento, ambos também localizados em Goiânia.

A propriedade que está à venda não é a mesma da foto de Gusttavo Lima que viralizou em 2020. A imagem que virou meme, do cantor na frente de uma mansão com grandes colunas brancas, é da fazenda do artista. Na ocasião, internautas compararam a arquitetura do imóvel com a das lojas Havan e com as fachadas da Igreja Universal.

