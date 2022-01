Incêndio que matou 19 em Nova York foi causado por aquecedor portátil

O incêndio que matou 19 pessoas neste domingo em um prédio do Bronx, em Nova York, foi causado por um aquecedor portátil, informou o comissário do Departamento de Bombeiros da cidade, Daniel Nigro.

“Os xerifes determinaram, com base em evidências físicas e relatos de moradores, que o incêndio começou em um quarto, devido a um aquecedor elétrico portátil”, detalhou o comissário.

“Ele se espalhou pelo alto”, deixou “vítimas em cada andar, nas escadas”, descreveu. Prédios como esse, continuou, não possuem saídas de emergência.

“Havia muitas crianças chorando e pedindo ajuda”, contou à AFP a dominicana Dilenny Rodríguez, 38, moradora do 12° andar, que escapou com o filho, 10, pela escada.

Duzentos bombeiros trabalharam no combate ao incêndio, declarado pela manhã no segundo e terceiro andares do prédio, de 19 pavimentos, segundo o departamento dos bombeiros (FDNY). Vizinhos disseram ter visto moradores desesperados, aparentemente presos.

Muitos moradores do prédio eram muçulmanos vindos de Gâmbia, bem como dominicanos e outros centro-americanos, como a guatemalteca Marta Sánchez, que contou à AFP que sua família havia se salvado e passava bem.

“Estava um caos”, contou à AFP Goerge King, morador do prédio vizinho. “Vi a fumaça, havia muita gente em pânico. Você podia ver que ninguém queria pular do prédio. As pessoas agitavam os braços nas janelas.”

