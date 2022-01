Lulu Santos suspende shows devido à nova onda de Covid-19: ‘É por todos nós!’

O cantor e compositor Lulu Santos cancelou nesta segunda-feira (10) as apresentações que faria nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Salvador, ainda no início de 2022. Os shows faziam parte da nova turnê do turnê do artista em celebração aos seus 40 anos de carreira.

A decisão foi tomada em meio ao aumento de casos de coronavírus causados pela variante ômicron.

“É por todos nós! Por conta do avanço de casos positivos de Covid 19, decidimos adiar os shows de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, que aconteceriam em janeiro e fevereiro”, escreveu o artista em seu perfil no Twitter.

A nota informou também que novas datas devem ser anunciadas pela produção do cantor logo sejam reagendadas. “Os ingressos já comprados ficam valendo para as novas datas, que serão divulgadas em breve. Aqueles que optarem pelo ressarcimento devem procurar a mesma empresa onde os ingressos foram adquiridos. Obrigado pela compreensão”, finalizou o comunicado.



Fonte: O Tempo