Maraisa é chamada de ‘camisa 10’ após ‘cantada’ em Sérgio Marone

A cantora Maraisa, 34, da dupla com Maiara, publicou uma cantada para o ator e apresentador Sérgio Marone, 40, neste domingo (9), comentando em uma foto do artista: “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?”.

Pouco tempo depois, ela escreveu em seu Twitter: “Eu aqui viajando, né? Eu jamais teria chances com o Sergio Marone”, porém apagou a publicação. Os fãs da cantora então foram em uma live de Marone para falar sobre as cantadas de Maraisa.

“Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops! Apagado, Maraisa. Nunca diga nunca”, respondeu o ator também no Twitter. “Eu apaguei porque eu achei que você nunca fosse ver”, disse a cantora em seguida, na rede social.

Algum tempo depois, a cantora voltou a tocar no assunto no Twitter. “Galera só para avisar que a minha DM [caixa de mensagens direta] continua vazia”, escreveu. “Vocês foram na live do rapaz, gente. Ele ficou tímido. Desse jeito eu vou ficar para titia mesmo”, continuou.

“A Maraisa mandou um recado para mim? Qual? Por que vocês estão botando essa pilha de Maraisa, minha gente? Eu vou ver lá no Twitter depois”, disse ele durante um trecho da live, o qual a cantora repercutiu em seu perfil do Twitter.

Os internautas vibraram com a interação dos dois e alguns famosos chegaram a comentar a troca de tuítes. “Camisa 10”, escreveu Maisa Silva, se referindo ao número da camisa dos artilheiros do futebol. “Esse casal seria tudo”, completou Duda Beat.

Recentemente, Maraisa manifestou seu apoio a Maiara, que terminou recentemente com o namorado Fernando Zor. Em vídeo viral nas redes sociais, Maraisa segura uma bandeira em homenagem à irmã no palco de um show em Guarapari, Espírito Santo.

Apontando para Maiara, ela diz: “Eu não falo sozinha, não! É todo mundo no seu aniversário falando com você. Você merece coisa melhor em sua vida”. No vídeo, é possível ver a homenageada emocionada, sorrindo para a plateia. Maiara disse nas redes sociais que teria sido traída por Fernando. Sua assessoria confirmou o ocorrido.

Eu apaguei pq eu achei que você nunca fosse ver. ☺️ https://t.co/QOLNlOL3Ae — Maraisa (@Maraisa) January 9, 2022

Galera só pra avisar que a minha dm continua vazia — Maraisa (@Maraisa) January 9, 2022

Vcs foram na live do rapaz gente. Ele ficou tímido. Desse jeito eu vou ficar pra titia mesmo. https://t.co/wODPwKeUzC — Maraisa (@Maraisa) January 10, 2022

Fonte: O Tempo