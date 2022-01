Morre Batoré, ator e humorista, aos 61 anos; veja a causa

O humorista e ator pernambucano Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, morreu nesta segunda-feira (10), aos 61 anos. Ele estava com câncer.

O artista faleceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pirituba, na zona oeste de São Paulo, segundo confirmou a Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista. “As informações médicas foram repassadas à família e a Secretaria Municipal de Saúde lamenta o ocorrido”, diz nota da Prefeitura.

Nascido em Serra Talhada (PE), Ivanildo deixou Pernambuco aos 11 anos de idade, junto dos pais e seus sete irmãos, até chegar a Mauá, na Grande São Paulo.

Com seu principal personagem, Batoré, ele integrou o elenco do programa “A Praça é Nossa”, do SBT. Em 2016, foi contratado pela Rede Globo para a novela “Velho Chico”, em que fez o papel do delegado Queiroz.

Nos anos 1980, teve suas primeiras aparições na televisão no programa Show de Calouros, no SBT. Mas foi na década seguinte, interpretando o personagem Batoré em A Praça é nossa, na mesma emissora, que Batoré ganhou fama nacional com seus bordões “Você é forgaaaado!”, “Ah, para, ô!” e “Você acha que é bonito ser feio?”.

Fonte: O Tempo