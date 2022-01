Onda de calor extrema e incomum vai atingir o Rio Grande do Sul esta semana

Enquanto parte do Brasil, incluindo Minas Gerais, sofre com as chuvas e temperaturas abaixo da média, o Rio Grande do Sul, na região Sul do país, vai enfrentar uma atípica onda de calor e secura extrema. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, bem como de outros sites especializados como MetSul.

Segundo o Inmet, há risco para a saúde, com temperaturas até 5ºC acima da média por período. O alerta tem validade de amanhã até o fim da semana para 215 cidades (veja os detalhes aqui).

Segundo o MetSul, Argentina, Uruguai e Paraguai também devem ser atingidos. “Recordes de máximas de décadas devem cair nos territórios uruguaio e argentino que devem sofrer o pior da onda de calor, mas marcas históricas também podem ser alcançadas no Rio Grande do Sul”, informa, e cita valores até 15 ºC acima da média para o mês de janeiro, que acredita que, no Rio Grande do Sul, as temperaturas podem superar os 40ºC. De acordo com o site, os recordes de calor do Rio Grande do Sul são de 42,6ºC em 1917 e em 1943.

◾️ Temperatura pode bater 40°C na Grande Porto Alegre, mas já tivemos 41°C dias atrás. Dúvida ainda é a quanto chega no próximo fim de semana. Maioria dos dados aponta 40°C a 41°C. Recorde é 41,6°C (10/1/2006). Modelo do Inmet projetava hoje 44°C no dia 16 (por ora duvidoso). pic.twitter.com/Jo6RphLSnV — MetSul.com (@metsul) January 10, 2022

