Pesquisador diz ter encontrado ‘deltacron’, variante que mistura delta e ômicron

Um pesquisador do Chipre disse, na sexta-feira, em programa da Sigma TV, ter identificado uma cepa de Covid-19 que combina delta e ômicron. De acordo com Leondios Kostrikis, professor de ciências biológicas da Universidade de Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular, a descoberta foi chamada de “deltacron” devido à identificação das assinaturas genéticas.

A notícia foi reproduzida por diferentes veículos da imprensa internacional, como Bloomberg e Cnbc ao longo deste fim de semana. Segundo esses, seriam 25 casos identificados, ainda sem informação de serem mais patológicos ou contagiosos.

No entanto, alguns cientistas negaram a existência de tal variante. A especialista da OMS (Organização Mundial da Saúde) Krutika Kuppalli disse, pelo Twitter, não acreditar na mistura. “Ok, pessoal, vamos tornar este um momento ensinável, não existe tal coisa como deltacron. Ômicron e delta não formaram uma super variante. Este é provavelmente um artefato de sequenciamento (contaminação de laboratório de fragmentos de ômicron em uma amostra deelta), tuítou.

Okay people let’s make this a teachable moment, there is no such thing as #Deltacron (Just like there is no such thing as #Flurona) #Omicron and #Delta did NOT form a super variant

This is likely sequencing artifact (lab contamination of Omicron fragments in a Delta specimen) https://t.co/DDvM24bt9g

— Krutika Kuppalli, MD FIDSA (@KrutikaKuppalli) January 9, 2022