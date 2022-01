Relacionamento de bolso ou Pocketing: autodefesa ou pura enrolação?

Quando começou a se relacionar com o atual parceiro, Cida de Oliveira, 26, vinha de um namoro conturbado e sabia que ele passava pela mesma situação. “De início, a gente ficava por ficar. Mas, com o tempo, fui percebendo que havia algo mais naquela história”, lembra. Apesar da certeza do que queria, a publicitária precisou esperar por angustiantes seis meses até que, finalmente, aquele relacionamento fosse tornado público e ganhasse status de namoro.

“Algumas vezes, me ressenti. Achava que ele não me apresentava para a família dele por medo de que não gostassem de mim, porque eram apegados à sua ex-namorada. Também imaginava que eu poderia estar fazendo ‘papel de trouxa’, pensando que ele estava curtindo comigo, mas que tinha a intenção de reatar com a antiga parceira”, reconhece. Em parte, esse temor da intimidade gera histórias parecidas. “Tive amigas que engataram relações longas, sem nunca serem apresentadas, sem nunca ter uma foto de casal compartilhada nas redes. Quando foram descobrir, o namoro só era sério para elas, enquanto os caras seguiam agindo como se fossem solteiros ou então o sujeito já era comprometido”, cita.

A experiência que Cida imaginou que estava vivendo e que as amigas dela, de fato, vivenciaram expõe uma prática antiga que, mais recentemente, passou a ser nomeada como “pocketing”, estrangeirismo que pode ser traduzido livremente como “relacionamento de bolso”. Trata-se de uma situação em que, em uma relação, uma das partes não apresenta a outra publicamente, mesmo que já tenham construído um vínculo muito próximo ao que se entende como namoro, quando é esperado que, vencida a fase daquele inicial “se conhecer melhor”, as partes assumam publicamente o enlace.

“Em uma relação, quando há diálogo entre ambas as partes sobre como cada um se sente e se comporta diante de determinada situação, esse problema não costuma aparecer. Porém, quando uma das partes não esclarece esses pontos ou não assume o relacionamento, sendo que o outro está disposto a isso, então, possivelmente, temos um caso de pocketing”, expõe a psicóloga clínica analítico-comportamental Julia Schulz.

Ela pondera que não existe uma regra, um tempo exato para que uma pessoa integre a outra à sua vida, apresentando-a a amigos e familiares, por exemplo. “Vai variar em cada caso”, diz, acrescentando que o parâmetro para concluir que está havendo uma demora excessiva é subjetiva. O incômodo vem, portanto, quando uma parte se sente apta a assumir aquela história e a outra prefere não fazê-lo. A prática pode indicar uma relação tóxica quando essa postura começa a gerar conflitos ou quando o pocketing é usado para enganar o outro.

Julia cita ser comum que o pocketing apareça quando uma das partes quer ter interações sexuais com outras pessoas e, sem se sentir confortável em propor uma relação não monogâmica, acaba cedendo ao temor de que, ao assumir aquele vínculo, esse anseio será prejudicado.

Contudo, ela também cita que, em alguns casos, não há a intenção de enganar o outro, mas sim uma falta de sincronia entre as expectativas alimentadas pelas partes. Ela lembra, por exemplo, que pessoas que passaram por decepção e frustração em relacionamentos anteriores podem, tentando se proteger, evitar o ingresso em novas relações sérias. Foi o que aconteceu com Cida, que está há cinco anos ao lado do parceiro. “Quando conheci todo mundo foi um alívio e, ao mesmo tempo, me senti injusta com ele, pois, na verdade, ele só precisava de mais tempo que eu, e isso não significava que quisesse me enganar”, diz.

Diante de histórias como a da publicitária que Julia adverte que taxar um público específico como mais propenso à prática de pocketing ou definir muito rigidamente um modo de agir como necessariamente tóxico pode prejudicar na compreensão da situação real e até afetar o desfecho de um enlace. “Nós somos diferentes, cada um possui uma história de vida com aprendizados diferentes e, sendo assim, reagimos de formas distintas”, sentencia. Por outro lado, a psicóloga reconhece que nomear a prática é importante, pois torna mais fácil que a pessoa envolvida nesse tipo de situação identifique o que está acontecendo e até mesmo pesquise e compartilhe essa história com outras pessoas.

O pocketing nas relações heterodissidentes

Se nas relações cis-heteronormativas o pocketing causa desconfiança e estranhamento, nos que fogem a essa norma a prática pode significar até mesmo uma forma de autodefesa, como expõe Letícia Serra, de 21 anos.

Estudante do curso de psicologia, ela, que se define como bissexual e produz conteúdo sobre sexualidade heterodissidente nas redes sociais, lembra que muitos LGBTQIA+ preferem não tornar públicas suas relações por medo de vivenciarem situações de opressão e de estigma. “É comum ouvirmos discursos que pretendem nos deixar sentindo vergonha do que fazemos ou poderíamos fazer, como ‘tudo bem ser gay, mas precisa beijar em público?’. Assim, muitos de nós acabam sendo considerados promíscuos pela suposta decisão de não querer construir relacionamentos sérios e só ficar na pegação, sendo que na verdade são outros fatores que estão por trás de tudo isso”, lamenta.

O que se assemelha à prática do pocketing, nesses casos, também pode estar associado à dificuldade de uma das partes de dizer abertamente sobre a própria orientação sexual. É o que tem vivenciado o estudante de engenharia Marcos, 22, que preferiu se identificar apenas pelo prenome. “Hoje, estou namorando um homem e, embora minha mãe saiba, embora meus amigos saibam, não posso integrá-lo totalmente à minha vida porque não consigo imaginar qual seria a reação do meu pai”, diz, reconhecendo não se sentir confortável em deixar aquela relação em suspenso. “Apesar dessa insegurança, sei que meu parceiro não precisava passar por isso, sei que essa é uma situação constrangedora para ele… Eu espero corrigir isso em breve”, garante.

Atravessamento racial

A pet sitter Thalita, 33, que também optou por usar apenas o prenome, acredita ter vivenciado uma situação próxima ao pocketing quando iniciou o namoro com seu atual parceiro. “Minha família tem membros racista, que fazem piadas claramente preconceituosas. E o meu namorado é negro. Então, para preservá-lo, evitei que conhecesse essas pessoas”, relata.

Ocorre que, em dado momento, o seu parceiro se queixou. “Ele imaginava que eu estava com vergonha de estar com ele. Mas não era isso. Eu nunca quis esconder a nossa relação, tanto que todos os amigos sabiam. Vergonha eu tinha e ainda tenho desses familiares”, assevera ela, que tratou de tão logo resolver a questão: a apresentação foi feita, mas aquelas pessoas indesejáveis seguiram sendo ignoradas.

A preocupação do namorado dela tem sua razão de ser. Não são poucas as pessoas negras, sobretudo mulheres, que se sentem preteridas para relações afetivas públicas. Um fenômeno tão comum que ganhou nome próprio: solidão da mulher negra.

Sobre o tema, em entrevista a O TEMPO no ano passado, Ana Cláudia Lemos Pacheco, professora de sociologia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), avalia que “essa solidão afetiva está relacionada diretamente ao racismo e ao sexismo estrutural, dois pilares de opressão que recaem principalmente sobre essa parcela da população”. “É algo que tem a ver com uma história de passado colonial e escravagista, mas que também tem a ver com essa reelaboração e reprodução de várias imagens, de vários discursos, de vários estereótipos que são ainda muito comuns na sociedade brasileira atual”, prossegue a autora do livro “Mulher Negra: Afetividade e Solidão”, que é fruto de sua tese de doutorado.

Ana Cláudia lembra que, em seus estudos, verificou que a sensação de abandono é muito presente no cotidiano dessas mulheres, sejam elas ativistas ou não, tenham elas experimentado algum tipo de ascensão social ou não. “Essa exclusão impacta muitas de nós em nossas experiências afetivo-sexuais, mas também em diversas outras dimensões da vida”, complementa. Isso porque, avalia a autora, ainda prevalece a ideia de que “a mulher negra é boa para o servir, para o cuidar, para o estar à disposição do outro, inclusive com o seu corpo, mas que ela não é boa para (ser) uma parceira ideal, para constituir um relacionamento duradouro e para (estar incluída em) um projeto de vida que ultrapassasse essas representações de subalternidade e servidão”, examina.

