Relatório aponra que Minas cresceu acima da média nacional em novembro

Dados da edição de dezembro do relatório “Panoramas e Tendências para o Turismo em Minas Gerais Pós-Covid-19”, produzido pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais (OTMG) e divulgado na última semana, apontam avanço no setor no Estado em novembro. Conforme o levantamento, mais de 27 mil novos empregos diretos foram gerados e mais de 2,6 milhões de viajantes circularam pelo Estado. O índice da taxa hoteleira também cresceu e foi de 56,9%, um aumento de 2.5 pontos percentuais em relação a outubro.

Criado em 2017 pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), a publicação monitora e acompanha os rumos da cadeia do turismo em Minas durante a pandemia. Para 2022, o relatório aponta a intenção do brasileiro em viajar. Pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva mostra que 65% dos entrevistados estão otimistas. Viajar é o segundo desejo de consumo mais citado na pesuisa. Ao todo, 93% dos entrevistados afirmaram que é provável ou muito provável fazerem uma viagem nacional nos próximos 12 meses.

O relatório do Observatório do Turismo também indica que Minas Gerais cresceu quase o dobro acima da média nacional no setir. Dados consolidados do Índice de Atividades Turísticas revelam que, enquanto outros Estados brasileiros cresceram, em média, 1% entre setembro e outubro de 2021, em Minas foi de 1,8%. Além disso, segundo o documento, a variação de receitas geradas pela atividade turística, considerando os ajustes sazonais, subiu 5,1% em Minas, enquanto a média nacional foi de 3,4% entre setembro e outubro.

Para o secretário de Estado de Turismo, Leônidas Oliveira, os resultados positivos são um reflexo do programa Reviva Turismo, lançado em maio passado pelo governo do Estado para garantir a retomada do turismo. Uma das metas do Reviva é criar 100 mil empregos até o fim de 2022. “Neste ano lançaremos o Ano da Mineiridade, fundindo os programas Reviva Turismo e Descentra Cultura, criando novas políticas públicas para impulsionar ambos os setores. Além disso, também vamos trabalhar a Via Liberdadel”, afirma o gestor.

Turistas no Estado

O relatório registra que, em novembro, mais de 2,6 milhões de viajantes circularam pelo Estado. Segundo dados da última Pesquisa de Demanda realizada governo de Minas, em 2016, a média de gasto de um turista em Minas era de cerca de R$ 105 por dia e a média de permanência, de aproximadamente seis dias, o que daria o valor R$ 630 por turista.

Ao multiplicar 2,6 milhões de pessoas registrados até novembro de 2021 por R$ 630, chegaria-se ao montante de R$ 1,64 bilhão injetados na economia. Levando em conta o total do fluxo de turistas desde o lançamento do Reviva Turismo (13,7 milhões), o resultado de recursos atingiria a R$ 8,63 bilhões, de acordo com os cálculos da Secult-MG.

Fonte: O Tempo