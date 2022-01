Rocha maior que carro se solta de encosta e assusta moradores no Cabana, em BH

Uma rocha de grandes proporções – maior que um carro – se soltou de um barranco e quase atingiu moradias na rua Beco da Pedreira no bairro Cabana, na região Oeste de Belo Horizonte.

Os moradores do local estão aflitos e preocupados desde o último sábado, quando houve uma sucessão de deslizamento de pedras, rochas e terra em uma enconsta de frente a via. Não houve feridos, e um galinheiro foi totalmente destruído.

Sem conseguir pregar o olho, Camila Evangelista, 29, conta que ela e os três filhos passaram a noite em claro, com medo do tempo chuvoso provocar mais deslizamento de terra.

“Tive medo pelo barulho e pela possibilidade de caírem mais pedras e, de repente, atingir uma criança, uma casa. Eu nunca tinha visto algo parecido acontecer de maneira tão próxima”, relata, com a aparência cansada, a dona de casa.

A auxiliar de enfermagem Josielia Paulino do Nascimento, 32, voltou a sua casa apenas para pegar roupas e objetos de uso pessoal para si e para os filhos. Ela deixou a residência e está com a família na casa da sogra. Assustada, ela sabe que se a rocha tivesse rolado mais alguns metros atingiria em cheio a residência. “Deu pavor, porque, no momento do deslizamento, minhas crianças estavam deitadas. Estou com muito medo ainda”, conta.

Segundo relatos de pessoas ouvidas pela reportagem, a Defesa Civil esteve no local duas vezes no fim de semana e orientou moradores a deixarem suas residências. Enquanto a reportagem de O TEMPO estava no local, equipes da Urbel também faziam inspeção de risco das casas. A reportagem aguarda posicionamento oficial da Prefeitura de Belo Horizonte

Fonte: O Tempo