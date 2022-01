Sem Cristiano Ronaldo, Manchester United sofre, mas avança na Copa da Inglaterra

Sem poder contar com Cristiano Ronaldo nesta segunda-feira (10), o Manchester United voltou a fazer uma exibição abaixo do esperado e quase se complicou na Copa da Inglaterra. O time comandado por Ralf Rangnick obteve uma apertada vitória sobre o Aston Villa, por 1 a 0, em casa, e se garantiu na quarta fase. Seu próximo adversário será o Middlesbrough, da segunda divisão.

O atacante português foi cortado da partida por conta de uma problema muscular não especificado pelo treinador. Rangnick informou apenas que a lesão seria de pouca gravidade e que decidiu vetar o ídolo apenas por precaução. “Faria mais sentido não correr nenhum risco em um jogo que pode facilmente durar 120 minutos, então decidimos deixá-lo descansando e não jogar”, declarou.

O craque deve voltar ao time já no sábado para novo confronto com o Aston Villa, time treinado por Steven Gerrard, desta vez em rodada do Campeonato Inglês.

Cristiano Ronaldo não foi o único titular poupado. Rangnick escalou uma equipe mista, contando com o volante brasileiro Fred entre os 11. Cavani, que era alvo do Corinthians, também começou jogando. O uruguaio formou trio de ataque com Rashford e Greenwood.

O único gol da partida saiu logo aos 7 minutos e contou com participação brasileira. Fred levantou na área e McTominay escorou de cabeça para as redes. Apesar da vantagem no placar, o Manchester não dominava o jogo e tinha dificuldade para se impor no campo do adversário.

O Aston Villa encontrava cada vez mais espaços na defesa dos anfitriões. Aos 29, Watkins carimbou o travessão após falha de Lindelof na defesa. O zagueiro errou feio ao tentar dominar a bola, acertou uma canelada em recuo não intencional para o goleiro e quase causou o empate no jogo.

O equilíbrio foi mantido no segundo tempo. E a torcida do Manchester levou um susto aos quatro minutos. Após cobrança de falta na área, Konsa escorou de cabeça e Ings completou, de coxa, para as redes, quase em cima da linha. O gol foi anulado com ajuda do VAR por impedimento.

A segunda metade da etapa final também foi de emoções, com chances para os dois lados. E com o Manchester United sofrendo riscos até os minutos finais. A defesa se debateu até o apito final para evitar o empate e garantir a classificação.

