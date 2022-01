Sobrinho de vítimas de soterramento na Grande BH desabafa: ‘Só nos resta a fé’

“Estamos sem acreditar”. A triste notícia da morte de cinco pessoas de uma mesma família devastou a cidade de Paula Cândido, na Zona da Mata Mineira. O grupo saiu no último sábado (8) para o aeroporto de Confins, mas acabou sendo atingido por um deslizamento de terra nas proximidades da Serra da Moeda. Quatro dos cinco corpos foram localizados em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (10).

O advogado Henrique Alexandrino dos Santos, 41, a professora universitária Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, 40, e os filhos do casal, Vitor Cardoso Alexandrino Santos, 6, e Ana Alexandrino Santos, 3, tiveram a viagem de volta para casa interrompida. Eles eram levados pelo primo Geovane Vieira Ferreira, 42, para embarcar até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois chegarem na cidade de Aquidauana.

“Eles ficaram um mês aqui com nós. Todo ano vinham passar Natal e réveillon em Minas. Estamos muito abalados com esta tragédia que aconteceu em nossa família”, desabafa o comerciante Lucas Garcia Cardoso, 28, que também é o autor da frase que abre esta reportagem. O rapaz é sobrinho de Deisy.

Mudança na rota

O trajeto da viagem do grupo até Confins foi alterado após ficarem sabendo da interdição da BR-040. “Tentamos ligar para avisá-los, mas não conseguimos. Por volta das 13h30, o meu tio (Henrique) conseguiu falar com um familiar e contou que foi preciso pegar um desvio por causa da situação da estrada”.

A conversa foi o último contato dos parentes com Henrique. Depois disso, as ligações não foram atendidas e as mensagens não tiveram respostas. O desespero tomou conta de todos e uma mobilização teve início em busca do paradeiro do grupo. “Espalhamos cartazes e fizemos postagens nas redes sociais”.

A notícia que a família não desejava receber acabou chegando. O Toyota Corolla que levava as cinco pessoas foi encontrado soterrado. “Enterrei uma tia na semana passada e agora fico sabendo que perdi mais uma. A minha avó está em choque. Perdeu duas filhas num curto espaço”, diz Lucas emocionado.

Os corpos de quatro vítimas foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda. Inicialmente a corporação chegou a dizer que havia localizado todos, no entanto, retificou a informação. “Devido à deformação avançada da carcaça do automóvel junto a pertences da família que se encontrava dentro do carro, o que aparentava se tratar de um possível corpo de criança, na verdade, era um emaranhado de roupas misturado à lama e outros resíduos”, esclareceu.

Lembranças

Diante do luto, ficam as lembranças para amenizar a saudade que tanto dói. “Meus tios eram alegres demais. Estar com eles era certeza de risada garantida. As crianças sempre amorosas. Fiquei um mês com elas na minha casa. O Vitor gostava muito de jogar videogame com os primos. No dia da viagem eu que acordei a Ana”.

Lucas também conta da amizade que tinha com Geovane. “Sempre uma pessoa muito simpática. Companheiro de resenha. Só nos resta a fé para lidar com tudo isso”.

Luto

O desaparecimento do carro e depois a notícia da morte, abalou profundamente os habitantes de Paula Cândido. “Desde sábado todo mundo pergunta por eles e, agora, ninguém acredita no que aconteceu. Eles eram conhecidos por todos”, conta Lucas sobre a situação da cidade.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, instituição onde Deisy lecionava, também lamentou a morte do grupo. “A professora Deisy, apesar de sua história ser recente na UEMS, deixa um enorme legado marcado pela sua capacidade técnica e compromisso no exercício das suas atividades. O momento é de profunda tristeza para todos nós”, afirmou o professor Elói Panachuki, gerente da universidade.

