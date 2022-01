Studio Ghibli anuncia que nova animação de Hayao Miyazaki está em produção

O Studio Ghibli revelou que um novo filme do diretor Hayao Miyazaki já está em produção. A animação será uma adaptação do romance “How Do I Live?”, porém ainda não foi divulgada uma data de estreia. Além disso, também trouxeram atualizações sobre o parque temático do estúdio.

“Feliz Ano Novo! O novo filme de animação do diretor Hayao Miyazaki está em produção. A inauguração do Parque Ghibli, na província de Aichi [Japão], está programada para o outono. O trabalho está progredindo em ambos os sites e estamos ansiosos para compartilhar os resultados nos dias de abertura”, escreveu o perfil oficial do estúdio de cinema no Twitter.

O filme mais recente do estúdio foi “Aya e a Bruxa” (2020), o primeiro projeto em animação 3D do estúdio. O longa teve direção de Goro Miyazaki, filho de Hayao Miyazaki, e foi uma adaptação do livro “Tesourinha e a Bruxa”, de Diana Wynne Jones.

O estúdio possui filmes como “Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar” (2009), “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989), “Meu Amigo Totoro” (1988) e “A Viagem de Chihiro” (2001) no catálogo da Netflix. O último arrecadou 31,7 bilhões de ienes (R$ 1,58 bilhão) nos cinemas do Japão desde seu lançamento.

Fonte: O Tempo