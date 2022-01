Surto de Covid-19 afeta calendário do vôlei nacional

A pandemia da Covid-19 afetou profundamente o voleibol brasileiro no início de 2022. Devido ao alto número de casos positivos logo após o recesso de fim de ano, pelo menos nove jogos da Superliga, além da disputa da Copa Brasil masculina, precisaram ser remanejados para datas futuras, complicando o calendário nacional do esporte no primeiro semestre.

A situação já começava a dar sinais de preocupação no fim de dezembro de 2021, quando o duelo entre Sesi-SP e Farma Conde São José, pela Superliga masculina, precisou ser adiado devido a cinco casos de Covid no time do Sesi. Após a pausa entre o turno e o returno, porém, o crescimento exponencial de infecções forçou times, masculinos e femininos, juntamente à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a procurar soluções para a continuidade dos torneios nacionais.

Até a manhã do último sábado (8), estimava-se que ao menos 60 profissionais, entre atletas e membros das comissões técnicas, dos dois naipes, estavam afastados para cumprir o isolamento.

Pelas regras da CBV, a realização de testes para detecção da Covid-19 não é obrigatória. Segundo o regulamento da Superliga, “os testes de RT-PCR ou teste de antígeno deverá ser realizado somente em caso de sintomas ou nos casos de não vacinação ou ciclo vacinal incompleto”.

Além disso, os clubes não são obrigados a divulgar o número de atletas que tiveram teste positivo, por isso, o impacto real da pandemia no vôlei pode não ser precisamente mensurado. Ainda segundo os critérios da CBV, um clube pode solicitar o adiamento de um jogo caso apresente quatro ou mais atletas infectados no total, ou caso os dois líberos e/ou dois levantadores estejam afastados do elenco.

Para os times mineiros, a abertura do returno foi afetada para o Sada Cruzeiro e o Fiat Gerdau Minas, na Superliga masculina, e o Itambé Minas, na feminina. Com quatro casos positivos no elenco, incluindo os dois levantadores, Cachopa e Resley, a primeira partida do Cruzeiro, contra o Farma Conde São José, que seria realizada nesse domingo (9), foi remarcada para o dia 15 de fevereiro.

Segundo a assessoria do clube, “os jogadores estão em isolamento e a situação de cada um vem sendo acompanhada pelo departamento médico do clube. Todos estão bem, com sintomas leves ou assintomáticos”.

O Fiat Gerdau Minas, atual líder e ainda invicto no torneio, enfrentaria o Guarulhos, também nesse domingo, mas teve cinco atletas na lista dos infectados. A partida ainda não tem nova data e horário confirmados pela CBV.

Na Superliga feminina, o Minas disputaria o primeiro jogo de 2022 contra o Country Club Valinhos, na abertura do returno, na sexta-feira (7), fora de casa. Com casos positivos nos dois times, incluindo três no clube de Belo Horizonte, o confronto foi remarcado para o dia 14 de fevereiro.

O tradicional clube da Rua da Bahia decidiu pela não publicação do nome dos atletas infectados de ambas as equipes de vôlei, mas garante que todos “estão isolados e têm quadro de saúde estável, mas seguem sob os cuidados e monitoramento do departamento médico do clube.”

A disputa do dia 11 de janeiro entre Praia Clube, de Uberlândia, e Pinheiros, de São Paulo, foi mantida mesmo após um surto de Covid-19 na equipe paulista. No dia 6 de janeiro, a assessoria do Pinheiros divulgou um comunicado afirmando que havia nove testes positivos para o coronavírus no elenco, porém, “por se tratar de testes espaçados, com a finalidade de se conter ou minimizar as possibilidades de contaminação, o processo não se adequou ao protocolo que permite a alteração de jogos”. Com isso, foi protocolado o pedido de adiamento junto ao Praia Clube, que negou a solicitação, optando por manter o duelo na data original.

Com o impacto da pandemia nos torneios nacionais se atualizando dia a dia, e o número de casos de Covid-19 aumentando dentro e fora do esporte no país, ainda não é descartada a possibilidade de novos adiamentos.

