Tatá Werneck brinca com foto de Paolla Oliveira com Diogo: ‘Estão pelados?’

A atriz Paolla Oliveira, 39, compartilhou uma foto junto de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, 40, e chamou a atenção de internautas, dentre eles Tatá Werneck, 38. O registro, publicado neste domingo (9), mostra as pernas e os pés do casal, que está viajando por Fernando de Noronha.

A apresentadora do Lady Night (Multishow) brincou nos comentários da publicação feita no Instagram. “Casalzão”, escreveu primeiro. “Vocês estão pelados ou com short jeans?”, completou a humorista. O comentário de Tatá já conta com mais de 30 mil curtidas.

“Você é a melhor”, escreveu uma internauta em resposta à apresentadora. “Você estaria vestida?”, questionou outro. “Com certeza de shorts jeans”, respondeu uma terceira. “Pensei o mesmo”, disse ainda outra internauta.

Recentemente, Paolla Oliveira compartilhou no Instagram uma participação especial que fez em um show de seu Diogo Nogueira, no dia 2 de janeiro. O cantor esteve no festival Réveillon do Zé Maria, em Fernando de Noronha.

A namorada assistia à apresentação na lateral do palco, quando cruzou olhares com o sambista. Ele gesticulou em sua direção, e pediu à plateia: “Bate palma para ela!”. O momento rolou enquanto Diogo anunciava a música Flor de Caña, escrita como uma homenagem para Paolla.

O casal, vestidos de verde e amarelo, trocou um beijo e um abraço, antes de começar a dançar juntos no ritmo da canção. A atriz até arriscou um samba em frente aos fãs, além dos famosos também presentes no show, como Claudia Raia.

Paolla e Diogo estão juntos desde julho, e revelaram oficialmente seu romance também durante uma apresentação do músico. Desde então, as demonstrações de carinho entre eles conquistaram as redes sociais.

Em 2021, o casal foi escolhido por leitores como Casal Mais Shippado do ano no Prêmio F5. Eles passaram o fim de ano em viagem na ilha de Noronha, e não deixaram de compartilhar seus momentos felizes em suas redes sociais.

Fonte: O Tempo