Tite volta de recesso com Paquetá e Vini Júnior em bom momento, mas sem Neymar

Esta segunda-feira (10) será o primeiro dia útil do ano para a comissão técnica de Tite. Não que o técnico da seleção e seus auxiliares tenham se desconectado completamente dos possíveis selecionáveis durante o período de descanso. Mas é o fim do recesso e uma retomada que têm em vista a convocação da próxima quinta (13), para os jogos do Brasil contra Equador e Paraguai.

O anúncio da lista será em uma coletiva virtual, ao contrário da anterior, em decorrência do aumento de casos de Covid-19 -inclusive, atingindo mais de 20 funcionários da CBF, que abriu mão de organizar a Copa América de Futsal no Rio.

Com a classificação já confirmada para a Copa do Mundo, Tite já avisou que usará as cinco partidas que restam pelas Eliminatórias para aprimorar a engrenagem do time, sem necessariamente abrir um rodízio pensando em novatos.

Mas, neste primeiro momento, o treinador terá que fazê-lo sem Neymar. O principal jogador da seleção virou o ano no estaleiro, ainda em recuperação após lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. O diagnóstico feito pelo PSG ao fim de novembro apontava afastamento de seis a oito semanas, o que culminaria com o fim de janeiro. Em contrapartida, Tite tem à disposição Vinícius Júnior e Paquetá em seus melhores momentos desde que chegaram ao futebol europeu.

O atacante do Real Madrid vive uma temporada de brilho e angaria encantamento da imprensa espanhola -são 26 jogos, 14 gols e nove assistências. No sábado (8), ele balançou a rede duas vezes na vitória sobre o Valencia, que mantém o time de Carlo Ancelotti na liderança do Campeonato Espanhol. Foi o primeiro jogo do brasileiro após recuperar-se da Covid-19.

A memória mais recente de Vinícius Júnior com a camisa da seleção é o jogo contra a Argentina, em San Juan. Apesar do empate sem gols, a avaliação foi positiva e reservou um lance de pura magia: uma lambreta no lateral Molina.

A cotação de Vinícius Júnior está tão alta que ele foi apontado pelo Observatório de Futebol do Cies (Centro Internacional de Estudos de Esporte) como o jogador mais valioso do momento: 166 milhões de euros, superando nomes como Phil Foden (153 milhões) e Erling Haaland (142 milhões).

Já Paquetá, que também chegou a ficar afastado em dezembro por causa da Covid, mostra consistência no Lyon. No domingo (9), ele chegou a abrir o placar na partida contra o Paris Saint-Germain: o brasileiro canhoto finalizou de direita após um lançamento excelente de Bruno Guimarães -outro que almeja voltar aos planos de Tite. O Lyon sofreu o empate no segundo tempo. Auxiliar e filho de Tite, Matheus Bachi postou nas redes sociais que estava assistindo ao jogo.

O foco por parte da comissão técnica no que acontece na Europa foi ainda maior de dezembro para cá porque já se sabe da dificuldade de contar com jogadores que atuam em clubes brasileiros. A pré-temporada só está começando, e o Brasil entra em campo nos dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro. Pela data Fifa, a apresentação à seleção, inclusive, será entre 23 e 24 deste mês, antes do início dos estaduais, definido pela CBF para 26 de janeiro.

O duelo contra os equatorianos será fora de casa, em Quito. Depois, a delegação vai para Belo Horizonte, já que o jogo diante do Paraguai está marcado para o Mineirão. O Brasil lidera as Eliminatórias, com 35 pontos, acumulados em uma campanha com 11 vitórias e dois empates.

