Vídeo: Rio transborda e invade ruas do centro de Ponte Nova

Mais uma cidade mineira está debaixo d’água após as fortes chuvas que vêm atingindo o Estado nos últimos dias. Na noite desta segunda-feira (10), o rio que corta Ponte Nova, na Zona da Mata, transbordou e já toma conta de ruas no centro do município.

A informação foi confirmada pela Defesa Civil da cidade, que alertou que o nível da água já atinge as vias próximas do rio, mas que, como o nível continua subindo, imóveis poderão ser inundados. Confira um vídeo que mostra a situação no local:

Na noite desta segunda-feira (10), o rio que corta Ponte Nova, na Zona da Mata, transbordou e já toma conta de ruas no centro do município. https://t.co/H2sTDDwkhZ pic.twitter.com/qMgqJrrwf6 — O Tempo (@otempo) January 11, 2022

Além disso, a estrada que liga Ponte Nova à Viçosa precisou ser interditada parcialmente após o asfalto ceder.

Mais cedo, a Prefeitura do município já havia anunciado que o rio estava em sua cota máxima.

Tromba d’água na zona rural

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Ponte Nova, uma tromba d’água atingiu o distrito de Vau-Açu, na zona rural da cidade, no final da tarde desta segunda.

Felizmente, o órgão soube do fenômeno com antecedência e conseguiu retirar os moradores da área de risco. “Equipes da Prefeitura estão no local para dar todo suporte aos atingidos”, anunciou a Prefeitura em suas redes sociais.

Fonte: O Tempo