Academia da Cidade: BH suspende atividade física gratuita de 17 mil pessoas

Belo Horizonte suspendeu temporariamente as aulas oferecidas nas Academias da Cidade. A decisão da prefeitura foi comunicada aos alunos no início deste ano. No total, o serviço oferece exercício físico gratuito para aproximadamente 17 mil pessoas.

Em nota, a prefeitura informou que está remodelando as turmas para garantir o distanciamento entre os alunos, e não citou a alta dos casos de Covid e influenza como motivos da interrupção. Também não detalhou quando as atividades serão retomadas.

“A Prefeitura de Belo Horizonte informa que estão mantidas todas as avaliações individuais. Quanto às atividades em grupo, será feito um redimensionamento da quantidade de alunos por turma, de forma a garantir o distanciamento necessário e a segurança de todos”, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

A pasta ainda reforçou que “monitora diariamente os números epidemiológicos da doença no município para garantir toda assistência necessária à população”. Atualmente, o município conta com 79 Academias da Cidade.

Academia gratuita

As Academias da Cidade funcionam em BH desde 2006 em todas as regionais e ofertam horários de aula que podem variar de segunda a sábado, nos turnos manhã, tarde e noite. Elas contam com profissionais de educação física para ministrar as aulas. Além dos exercícios, os alunos também são orientados sobre temas importantes para a saúde.

“Cada usuário participa das aulas três vezes por semana, e essas possuem duração de uma hora cada. As atividades são gratuitas e qualquer pessoa, preferencialmente acima de 18 anos, pode buscar o serviço, procurando seu Centro de Saúde ou a Academia que considerar mais próxima”, explicou a prefeitura.

