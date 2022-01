Asfalto cede e destrói trecho da MG-262 em Mariana; veja vídeo

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias fizeram com que o asfalto cedesse na MG-262, na altura de Mariana, na região Central de Minas Gerais. A estrada liga Mariana à cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata de Minas Gerais. Os danos ocorreram nesta terça-feira (11).

Um vídeo mostra que a estrada ficou completamente destruída, na altura do Trevo do Furquim. A Prefeitura de Mariana emitiu um alerta avisando que a rodovia está completamente fechada nos dois sentidos e que os motoristas devem evitar o local.

