Capinópolis: Vaga de emprego para auxiliar administrativo em imobiliária

Capinópolis, Minas Gerais | 11.Jan.2022. Vaga de emprego para auxiliar administrativo em imobiliária, no Centro de Capinópolis. Os interessados — com preferência por pessoas do sexo feminino— devem ser maiores de 18 anos, ter experiência na área, conhecimento básico em informática, que saiba se relacionar de maneira dinâmica e extrovertida com a empresa e seus clientes.

Empresa: Imobiliária Boa Sorte.

Carga horária: 40h semanais — das 08h às 18h de segunda a sexta-feira, com 2h de intervalo para almoço.

Carteira assinada.

Remuneração: Informada no momento do contato.

Interessados(as) devem encaminhar os currículos via:

WhatsApp: (34) 9 9877-2422

E-mail: [email protected]