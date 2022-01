Chuvas em Sabará: Cratera engole homem dentro da própria casa

Mancando e com fortes escoriações na perna esquerda, o empresário Josias Rodrigues, 36, se sentiu ‘trapaceado’ dentro da própria casa pela enxurrada do último fim de semana, no bairro General Carneiro, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nessa segunda-feira, 10, enquanto fazia limpeza no piso do quintal, o solo de concreto cedeu e abriu um enorme buraco.

O homem de aproximadamente 1,75m de altura foi engolido até a altura do peito. Quando Josias conseguiu sair, já ferido, outro buraco se abriu e ele foi engolido novamente para dentro de uma terra barrenta. “A sensação foi terrível, porque achei que fosse afogar no buraco por muito fundo, cheio de água, cheio de lama”.

A cheia do Rio das Velhas passou lavando a terra por debaixo do concreto. O muro lateral da residência também veio abaixo. O morador ficou surpreso, porque a estrutura fica distante do leito fluviário. Agora tem medo de caminhar no próprio quintal.

MORADORES DE SABARÁ SEGUEM LIMPANDO CASAS

O aniversário de 63 anos do Seu José Pedro de Souza está longe de ser o melhor da sua vida. Isso porque, o churrasco e celebração previsto com a família para ocorrer nessa segunda-feira com foi cancelada. Estão todos na força-tarefa para limpar a casa um dos outros na rua Uberlândia, também conhecida como rua Beira Linha. “Tô muito triste, porque é uma data importante, podia estar celebrando, mas estou aqui limpando. Sem contar que meus filhos perderam muitos móveis”, descreve o senhor com segurava uma enxada.

Filho de José Pedro, Josimar Rodrigues de Souza Oliveira, 34, improvisou uma enxada de alumínio com pás mais largas. O volume de lama que retirando quintal é tamanho, que o nível da calçada e da rua se tornaram os mesmos. “É uma situação muito constrangedora, e angustiante demais, porque em 2020 houve uma outra enchente que destruiu tudo e agora veio essa”, conta logo após descrever que teve que vender o carro para reconstruir parte da casa e comprar novos móveis. A residência de dois andares fica num lote de 300m² e possui cômodos largos. “Quando a água veio, eu, minha esposa, meus filhos fizemos um trabalho de formiguinha para levar aquilo que pudemos para o segundo andar”.

Quando a cheia do Rio das Velhas assolou a casa da educadora técnica Jucélia Souza, 37, e destruiu todos os móveis dela em 2020, ela e a família tiveram uma certeza. Investiram R$100 mil na construção de uma nova residência, dessa vez de dois andares, na parte do quintal mais próximo a rua. Quando a enxurrada do último final de semana chegou, Jucélia e os familiares ficaram ilhados e, seguros do alto, viram o rio encobrir a antiga casa. No terreno de 100 metros de comprimento, a água chegou a atingir 1,70m de altura na garagem da casa. Suja de lama, usando rodos e enxadas, avalia. “Temos um prejuízo com gasta de água, com gasto de energia e não temos reembolso de nada”, critica logo após contabilizar que perdeu material de trabalho.

